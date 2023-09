Après les chants homophobes des supporters du PSG lors du Classique contre l’OM (4-0), dimanche soir, le Parc des Princes risque une sévère sanction.

Le PSG visé par le conseil de discipline de la LFP

Dimanche, le club champion de France accordait son hospitalité à son homologue de la cité phocéenne dans le Classique français s’inscrivant dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1. Au cours de ce match, des chants homophobes ont été entonnés par les supporters du Parc des Princes, ainsi que certains joueurs de Luis Enrique. Condamnés depuis en masse par les associations, ces chants font énormément parler et la Ligue s'est trouvée sous pression pour sanctionner, tout comme le Paris Saint-Germain. D’après les informations de RMC, la commission de discipline de la Ligue devrait traiter l'affaire non pas ce mercredi, mais le 4 octobre prochain. Et une grosse menace plane sur le Parc des Princes.

Vers une fermeture de tribune au Parc des Princes ?

En effet, selon l’article 2 du règlement disciplinaire de la LFP, « le club recevant est tenu d’assurer, en qualité d’organisateur de la rencontre, la sécurité et le bon déroulement de cette dernière. Il est à ce titre responsable des faits commis par des spectateurs. » Au vu des images et du nombre important de personnes qui ont repris les chants insultants et homophobes à l’endroit de l’Olympique de Marseille, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel pourrait donc prononcer une sanction collective de fermeture de tribune.

D’après les renseignements obtenus par RMC Sport, la commission ne peut pas sanctionner individuellement des spectateurs parce qu’elle n’en a pas le pouvoir. Ce travail d’identification (à l’aide de la vidéosurveillance) et de sanction individuelle relève de la compétence du Paris Saint-Germain avec l’aide des pouvoirs publics afin de radier un spectateur et l’interdire de stade. Le PSG de Nasser Al-Khelaïfi sera définitivement fixé sur son sort après la session de la commission le 4 octobre prochain.