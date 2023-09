Le 25 septembre 2023 à 13:59

Déjà fan de Warren Zaïre-Emery, le nouvel entraîneur du PSG Luis Enrique a désormais un nouveau chouchou au sein de l’effectif du club de la capitale.

PSG : Luis Enrique sous le charme de Bradley Barcola

Recruté cet été contre un chèque de 50 millions d’euros en provenance de l’Olympique Lyonnais, Bradley Barcola commence déjà à prendre ses marques au Paris Saint-Germain. Titulaire dimanche soir contre l’Olympique de Marseille, l'ailier droit de 21 ans s’est montré à son avantage. En conférence de presse, Luis Enrique a d’ailleurs encensé l’international espoir français, un joueur avec une progression fantastique.

« C’est vrai, première en tant que titulaire avec nous pour lui. C’est un joueur avec une progression fantastique. J’aime tout chez lui. C’est un jeune qui a une très grande marge de progression. Il apporte de la vitesse, des débordements et aussi du travail défensif. Il est capable de marquer et possède une très bonne frappe du droit. C’est merveilleux de disposer de Bradley au sein de notre effectif », a apprécié le coach espagnol. De son côté, le natif de Lyon a lui aussi apprécié sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs.

« J’avais beaucoup à prouver », Barcola satisfait après sa première titularisation

Titularisé pour la première fois depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Bradley Barcola a vécu une soirée parfaite lors du Classique contre l’Olympique de Marseille. Percutant balle au pied, l’ancien protégé de Laurent Blanc a réussi à faire des différences et entré à plusieurs reprises dans la surface de réparation marseillaise. Très à l’aise, Barcola a fait mal à Jonathan Clauss et offert des occasions à ses partenaires. Totalement satisfait de cette première, où il est apparu tout sauf inhibé, Bradley Barcola a vécu une soirée inoubliable au Parc des Princes.

« J’étais très content d’être titulaire. J’ai pu montrer de bonnes choses, je pense. C’était important de gagner ce match et on l’a fait d’une bonne manière (…) Voir en plus un stade comme ça, c’était incroyable. C’était une fierté aussi au moment de ma sortie. Je ne pensais pas qu’on allait m’applaudir comme ça. C’est une première pour moi », a déclaré Barcola.