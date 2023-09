Alors que Gennaro Gattuso est attendu ce mercredi à l’OM, l’incertitude plane toujours sur l’avenir de l’entraîneur intérimaire Jacques Abardonado.

Mercato OM : Jacques Abardonado dans le staff de Gennaro Gattuso ?

L’Olympique de Marseille a trouvé son nouvel entraîneur. Excepté un énorme rebondissement de dernière minute, Gennaro Gattuso sera sur le banc de l’OM afin de succéder à Marcelino. L’ancien coach de l’AC Milan, de Naples et de Valence, est attendu ce mercredi à Marseille dans le but de parapher son nouveau contrat. Une fois cette étape franchie, Gennaro Gattuso prendra immédiatement en charge l'équipe phocéenne et dirigera sa première séance d'entraînement dans l'après-midi.

Il devrait également être sur le banc de l'OM lors du prochain match contre l'AS Monaco samedi soir. Le technicien italien sera accompagné d'un staff de cinq adjoints, dont Luigi Riccio, Dino Tenderini et Bruno Dominici en tant que préparateurs physiques, Marco Sangermani en tant qu'analyste vidéo et Roberto Perrone en tant qu'entraîneur des gardiens. La question qui se pose désormais est de savoir quel sera l’avenir de Jacques Abardonado qui avait assuré l’intérim à l’équipe phocéenne suite au départ de Marcelino. L’idée de le voir rejoindre le staff de Gennaro Gattuso à l’OM n’est pas à exclure.

Une rencontre décisive pour Jacques Abardonado

À noter que Jacques Abardonado avait déjà accompagné Marcelino en tant que traducteur avant de remplacer temporairement l'entraîneur espagnol sur le banc de l'Olympique de Marseille. La direction de l'OM est apparemment satisfaite de son travail et ne compte pas se séparer de lui aussi vite.

RMC Sport révèle en effet que Jacques Abardonado va s’entretenir avec Gennaro Gattuso dans les prochains jours dans le but déterminer quel rôle il pourrait jouer au sein du nouveau staff marseillais. Pour le moment, aucune décision définitive n'a encore été prise concernant son avenir au club. Jon Pascua Ibarrola, l'entraîneur des gardiens, pourrait aussi rester à l'OM, mais comme pour Abardonado, son rôle exact dans le nouveau staff reste à déterminer.