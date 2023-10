En conférence de presse, Laurent Batlles a laissé planer un gros doute sur la forme des joueurs de l’ASSE, à deux jours du match contre Angers SCO.

ASSE : Laurent Batlles annonce des incertitudes chez certains joueurs

L’entraineur de l’ASSE a bien caché son jeu. Il n’a pas souhaité donner de détails sur l’état de forme de son effectif. Laurent Batlles est resté évasif au moment de faire le point médical sur son groupe. Il préfère attendre la dernière séance d’entrainement, dimanche, pour être plus précis sur les absences. « Je ne pourrai pas parler du groupe ce samedi. J’attends demain », a t-il glissé. Je préfère parler d’autres choses, quelques incertitudes au niveau de certains joueurs, rien de plus ».

Il est donc possible que des joueurs de Saint-Etienne manquent à l’appel, lundi, en clôture de la 12e journée de Ligue 2. Cependant, Laurent Batlles n’est pas inquiet. Il pense pouvoir trouver des solutions de rechange, sans pour autant diminuer la force de frappe de son équipe. « Ça ne perturbe pas la préparation, on a un effectif. Il faudra faire confiance à tout le monde », a-t-il rassuré.

Florian Tardieu : « on a envie de faire un nouveau résultat devant notre public »

Pour rappel, l'ASSE a récupéré Benjamin Bouachouari, après sa suspension à Laval. Cette semaine, Mahmoud Bentayg a également intégré l'entrainement collectif, comme l’a fait savoir Evect. Quant à Stéphane Diarra (lésion à l'adducteur), il serait d’ores et déjà forfait. Quel que soit le nombre de joueurs indisponibles chez les Verts, ils restent focus sur leur objectif, comme l’a indiqué la recrue estivale Florian Tardieu : « On a envie de poursuivre cette dynamique et faire un nouveau résultat lundi, devant notre public ».