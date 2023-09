Comme prévu, Gennaro Gattuso est le nouvel entraîneur de l’OM. Son arrivée à Marseille est même déjà validée par une ancienne icône du PSG.

Mercato OM : Gennaro Gattuso succède à Marcelino

La nouvelle circulait depuis quelques heures, elle est désormais officielle ! Gennaro Gattuso sera sur le banc de l’Olympique de Marseille cette saison. L’entraîneur italien est arrivé ce mercredi dans la cité phocéenne afin de signer un contrat d’une saison à l’OM avec une année supplémentaire en option. Le club olympien vient d’annoncer sa signature. « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la nomination de Gennaro Gattuso au poste d’entraîneur de l’équipe première », peut-on lire dans le communiqué du club.

L'ancien entraîneur de l’AC Milan, Naples ou encore de Valence succède ainsi à Marcelino, qui a démissionné de son poste à la suite d'une réunion houleuse avec les supporters de l’OM. Réputé pour son tempérament fort et passionné, Gennaro Gattuso aura donc pour mission de relancer l’équipe phocéenne après un début de saison mitigé. Le coach de 47 ans s'est dit prêt à relever ce défi.

« Je suis très heureux et fier de rejoindre l'Olympique de Marseille. Un club et un stade, l'Orange Vélodrome, dans lequel j'ai eu l'occasion d'évoluer en tant que joueur, célèbre dans toute l'Europe pour la passion et la ferveur qui s'en dégagent. J'ai hâte de me mettre au travail avec mon nouveau groupe et de relever les prochains défis qui nous attendent », a-t-il déclaré.

Jérôme Rothen s'enflamme pour Gennaro Gattuso

Cependant, le choix de Gennaro Gattuso ne fait pas l'unanimité parmi les supporters de l'Olympique de Marseille. Certains sont sceptiques en raison des expériences mitigées de l'entraîneur italien dans le passé. L’ancien joueur de l'AC Milan compte néanmoins de nombreux partisans, dont Jérôme Rothen.

L’ ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain (PSG) et actuel chroniqueur sur RMC Sport n’a pas chassé son admiration pour le technicien italien qu’il décrit comme un compétiteur exceptionnel, estimant que ces qualités seront précieuses pour l'OM. « J’aime le tempérament de Gattuso, j'aime ce qu'il dégage, j'aime ce genre d'entraîneur. Ils ont la grinta en eux, la gagne en eux, ce sont des compétiteurs hors pair », a déclaré l’ancien l'international français.