La direction de l’Olympique de Marseille a nommé Gennaro Gattuso en tant que nouvel entraîneur. Cette annonce du club phocéen démontre toute l’urgence qu’il y avait pour le club de confier ses rênes de son équipe à un nouveau après le départ de Marcelino. Qui est Gattuso, et quel est son profil en tant qu'entraîneur ?

Qu’elle est le parcours de Gennaro Gattuso en tant que joueur ?

Avant d’embrasser la carrière d’entraîneur, Gennaro Gattuso était connu pour être un des meilleurs milieux de terrain d’Italie. L’originaire de Corigliano Calabro, en Italie, il a débuté sa carrière de footballeur professionnelle à Pérouse en 1995 avant de rejoindre le prestigieux club, le Milan AC, en 1999. Gattuso a connu une carrière prolifique chez les Rossoneri, remportant de nombreux trophées, dont deux Ligues des champions avec le Milan AC en 2003 et 2007. Cet homme qui a tout gagné dans sa vie a aussi accroché dans son armoire à trophées une Coupe du Monde en 2006 avec l'équipe nationale italienne.

Surnommé "Ringhio" pour sa combativité et sa détermination sur le rectangle vert, Gennaro Gattuso était réputé pour son jeu très physique, sa récupération de balle et son leadership indiscutable sur le terrain. Ces qualités ont fait de lui un vrai modèle pour les jeunes footballeurs.

Le début de sa carrière d'entraîneur

Gattuso a entamé sa carrière d'entraîneur en 2013, en Suisse, à la tête du FC Sion, son dernier club à tant que joueur. Il a ensuite occupé le poste d'entraîneur du côté de l’US Palerme la même saison. Mais après 8 matchs, il a été remercié, mais rejoint quelques mois plus tard l’OFI Crète. 17 matchs dirigés et le voilà remercié après 9 défaites et 3 nuls et seulement 5 victoires. "Ringhio" rentre au pays pour officier sur le banc de l’AC Pise. Après 27 victoires, 35 matchs nuls et 22 défaites, il est recruté par son ancien club le Milan AC. C’est véritablement dans cette formation qu’il lancera sa carrière après y avoir occupé un poste d’adjoint en 2017.

Il provoque la renaissance du Milan AC, le qualifiant même pour la Ligue Europa et affichant une défense solide lors des différents matchs. Après son départ de l'AC Milan, Gattuso a pris les rênes du SSC Naples en 2019, où il a continué à faire ses preuves en tant qu'entraîneur. Il a dirigé l'équipe napolitaine en Ligue des champions et a maintenu de bonnes performances en Serie A.

Quel est le style de jeu de l'Italien ?

La personnalité intense et passionnée de Gennaro Gattuso n’a échappé à personne, justement à l'image de sa carrière de joueur. Il exige de l'engagement sans réserve de ses joueurs. Il est adepte d’une tactique rigoureuse, une vision qui selon lui justifie la longévité de sa carrière de footballeur. Il favorise un jeu organisé, une défense compacte et solide et une pression élevée sur l'adversaire.

Le défi à l'OM

En prenant les rênes de l'OM, Gattuso se lance dans un nouveau défi passionnant sur le banc d’un club aussi volcanique que sa personne. Il hérite d'une équipe en crise avec un entraîneur déserteur qui n’a pas résisté à la pression des groupes de supporters. Les attentes sont grandes à l'OM où pour s’imposer, Gattuso ne doit laisser passer aucun point facile à capter.

Gattuso apporte surtout une grande expérience de footballeur qui va forcer le respect de ses joueurs. Il devra transmettre à ses joueurs un esprit combatif s’il veut revitaliser l'équipe phocéenne. Les supporters de l'OM espèrent qu'il saura insuffler sa passion et sa détermination à son équipe, la clé pour conquérir des cœurs.