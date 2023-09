Après les chants homophobes entonnés au Parc des Princes lors du choc contre l’OM, le PSG connaît la première décision de la LFP. Quatre joueurs sont cités.

Le PSG et quatre joueurs convoqués par la LFP

Ce mercredi, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel s’est réunie pour statuer sur les sanctions à prononcer après la sixième journée de Ligue 1. À propos des chants insultants et homophobes survenus lors du Classique entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, la Commission de Discipline convoque les représentants du club de la capitale à se présenter à sa prochaine réunion prévue pour le 5 octobre.

La LFP veut également entendre quatre joueurs du PSG, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Layvin Kurzawa et Randal Kolo Muani, à cette session. Les protégés de Luis Enrique vont devoir s’expliquer après leur comportement provocateur et insultant lors des célébrations d’après-match, tandis que les dirigeants devront s’expliquer pour les chants homophobes proférés par certains supporters au Parc des Princes.

Le communiqué de la commission de la LFP

« Saisie par les rapports du délégué du match et compte tenu de la nature des propos de certains supporters du Paris Saint-Germain et de certains de ses joueurs, la Commission de Discipline décide de convoquer le Paris Saint-Germain, ainsi que les joueurs Ousmane DEMBÉLÉ, Achraf HAKIMI, Randal KOLO MUANI et Layvin KURZAWA pour la prochaine séance de la Commission de Discipline, qui se tiendra le jeudi 5 octobre. »

Pour rappel, la ministre des Sports, Amélie Ouéda-Castera avait réagit au sujet des chants homophobes quelques heures après le match largement remporté par les Rouge et Bleu (4-0). Sur Twitter, la femme politique avait notamment écrit : « il est impensable de rester sourd à de tels chants haineux et homophobes dans nos tribunes.

Peu importent la rivalité et l’enjeu, ils doivent être combattus sans répit par les supporters, les acteurs de la compétition, les instances et les pouvoirs publics. Hier, ces chants ont gâché la fête au Parc. Il est urgent de les éradiquer de nos stades. Je me suis assurée dès hier soir qu’une réponse ferme soit apportée […] J’invite le PSG à déposer plainte pour identifier les auteurs et les traduire devant la justice, pour qu’ils soient sortis des stades. »