À 24 heures du déplacement à Strasbourg pour l'ouverture de la 7e journée de Ligue 1, une excellente nouvelle est tombée au RC Lens.

RC Lens : Un groupe quasiment au complet pour aller à Strasbourg

Depuis la saison dernière, Franck Haise n'est pas épargné par les blessures et les absences. L'entraîneur artésien attend toujours de récupérer Jimmy Cabot et Wuilker Farinez, gravement blessé l'an dernier. Ces dernières semaines, d'autres pépins physiques sont venues pertuber l'effectif lensois, mais la spirale négative est sur le point de s'arrêter. Selon les informations divulguées le média allezlens.fr, l'infirmerie du RCL se vide, et c'est un groupe presqu'au complet que pourrait avoir à sa disposition Franck Haise pour le déplacement à Strasbourg.

Légèrement touché il y a deux semaines, Andy Diouf est désormais à 100%, tout comme Przemysław Frankowski, touché aux adducteurs avant la trêve internationale. Seul David Pereira Da Costa, toujours gêné par sa luxation de l'épaule, restera à l'infirmerie vendredi soir aux côtés de Jimmy Cabot et de Wuilker Farinez.

Le RC Lens doit confirmer à Strasbourg

Après avoir décroché sa première victoire face à Toulouse dimanche dernier à Bollaert, le RC Lens doit confirmer son regain d'énergie vendredi soir à Strasbourg. Face à une équipe du RCSA sixième du championnat, et qui réalise un très bon début de saison, les Sang et Or devront faire un grand match, et ne pas trop penser à la Ligue des Champions qui revient dès mardi prochain avec la réception d'Arsenal à Bollaert.

En cas de succès à la Meinau, les Lensois pourraient se donner provisoirement de l'air au classement, en s'éloignant de la zone de relégation, qu'ils cotôient depuis le début de saison.