Malgré l’officialisation de Gennaro Gattuso, les rumeurs autour de la vente OM se multiplient avec une tentative impliquant Zinédine Zidane.

Vente OM : Pablo Longoria a tenté une approche pour Zinédine Zidane

L'Olympique de Marseille, qui s’était mis en quête ces derniers jours d'un nouvel entraîneur suite à la démission inattendue de Marcelino, a finalement trouvé l’heureux élu. La direction de l’OM vient de boucler la signature de Gennaro Gattuso. L’arrivée de la légende de l'AC Milan sur le banc marseillais est officielle depuis ce mercredi. Il faut dire que les négociations entre les deux parties ont rapidement abouti à un accord.

Sans club depuis son départ de Valence, Gennaro Gattuso souhaitait vite reprendre du service dans un club à la hauteur de ses ambitions. Alors, lorsque l’offre de l’OM s’est présentée, il n’a pas hésité une seconde. Le technicien italien sera présenté à la presse ce jeudi et sera sur le banc marseillais lors du choc contre l’AS Monaco samedi prochain. Toutefois, Gennaro Gattuso n’était pas la cible prioritaire de l’OM.

Les dirigeants phocéens ont exploré d’autres options pour succéder à Marcelino. Christophe Galtier était d’ailleurs fortement pressenti pour occuper ce poste avant d’y renoncer. La direction de l’OM a également tenté un autre coup pour le moins inattendu. Mundo Deportivo révèle en effet que le président de l'OM, Pablo Longoria, est rentré en contact avec Zinédine Zidane ces derniers jours pour lui proposer le poste d’entraîneur.

Vente OM : Zinédine Zidane ne ferme pas totalement la porte à Marseille

Cette signature aurait certainement été accueillie favorablement par les supporters de l'OM, compte tenu du pedigree du natif de Marseille, qui a remporté trois Ligues des champions consécutives avec le Real Madrid. Mais la réponse de Zizou fut négative. Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid à l'été 2021, l’entraîneur français aurait repoussé l'approche marseillaise, car il ne serait pas convaincu par le projet actuel de l'OM et inquiet du contexte tendu qui entoure le club olympien.

Néanmoins, Zinédine Zidane ne fermerait pas définitivement la porte à une arrivée à l'OM dans le futur. Toujours selon le quotidien espagnol, l’entraîneur français serait même ouvert à l'idée de rejoindre l’OM si de nouveaux investisseurs riches et puissants, tels que l'Arabie saoudite, parviennent à racheter le club. Cette révélation relance ainsi les spéculations autour de la vente OM. D'autant plus que des tractations seraient toujours en cours entre Frank McCourt et les dirigeants saoudiens.