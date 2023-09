Alors que l'OL n'a toujours pas gagné un match, la situation en interne avec certains cadres est palpable, notamment avec Cherki, Tolisso et Lacazette.

OL : Rien ne va plus dans le vestiaire de l'Olympique Lyonnais

Ce n'est plus un secret pour personne, la situation sportive de l'Olympique Lyonnais est terrible en ce début de saison. 17es de Ligue 1, les Gones n'ont toujours pas gagné la moindre rencontre. Pire encore, l'OL fait partie des deux seules équipes européennes à ne pas avoir mené au score depuis le début de la saison. Mais il n'y a pas que sur le terrain que les choses vont mal à Lyon. Au sein du vestiaire lyonnais, l'ambiance serait extrêmement pesante, et certains cadres en seraient les premiers responsables.

Selon le consultant Sofiane Zouaoui, présent jeudi soir dans l'émission Génération After sur RMC, Alexandre Lacazette serait très mécontent et frustré des résultats du club, et ne cacherait pas à certains de ses coéquipiers que leur niveau de jeu n'est pas suffisant. Concernant Corentin Tolisso, ses performances ne passent pas inaperçues, et plusieurs joueurs se demandent pourquoi il est aligné à chaque match. Enfin, Rayan Cherki aurait une attitude moqueuse à l'entraînement, et une altercation aurait même éclaté cette semaine avec l'un de ses partenaires.

Un match difficile attend l'OL à Reims

Tout ce climat n'est sans doute pas le meilleur moyen pour Fabio Grosso et son staff de remettre l'OL sur de bons rails. Pourtant, il va falloir le faire de façon très urgente. Dimanche à 13 heures, les Gones sont attendus à Reims dans un match qui s'annonce déjà extrêmement difficile. L'objectif est clair, il faut gagner, et surtout proposer autre chose que la prestation fournise à Brest le week-end dernier. En cas de nouvelle déconvenue, la situation pourrait devenir encore plus chaotique, car si les supporters continuent de soutenir leurs joueurs jusqu'à présent, une énième défaite pourrait faire office de point de rupture entre l'équipe et son public.