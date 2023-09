Alors que l’OM vient d’officialiser l’arrivée de Gennaro Gattuso, de nouvelles informations émergent sur les négociations entamées par Pablo Longoria.

Mercato OM : Pablo Longoria négociait avec Gattuso plus tôt que prévu

Suite au départ prématuré de Marcelino, l’Olympique de Marseille s’est mis en quête d’un entraîneur. Plusieurs noms étaient évoqués dans ce sens, dont celui de Christophe Galtier. Mais la direction de l’OM a finalement porté son choix sur Gennaro Gattuso, créant la surprise chez les supporters. L’entraîneur italien s’est engagé avec l’OM sur la base d’un contrat d’une saison avec une année supplémentaire en option.

Il a déjà entamé sa première séance d’entraînement à Marseille et travaille pour relance l’équipe phocéenne après un début de saison difficile. Et même si la signature de Gennaro Gattuso à l’OM semble inattendue, force est de constater que ce choix est le fruit de discussions qui ont commencé très tôt. La Provence révèle en effet que Gennaro Gattuso était déjà en discussions avec la direction phocéenne durant la semaine dernière.

Cette période de négociations coïncide avec le moment où le président Pablo Longoria s’était retiré du directoire de l'OM. Malgré les menaces et les pressions subies lors de la réunion tendue avec les supporters, le dirigeant espagnol était toujours soucieux de trouver rapidement un digne remplaçant à Marcelino, contrairement aux rumeurs propagées par certains médias.

Pablo Longoria reste déterminé à l'Olympique de Marseille

Même s’il était meurtri par les intimidations et accusations proférées contre, Pablo Longoria s’activait en coulisse pour trouver son nouvel entraîneur. La source explique que le président de l'OM avait rapidement mandaté ses agents afin de vite entamer les négociations avec Gennaro Gattuso. Ces manœuvres ont été fructueuses, puisque la légende de l’AC Milan n’a pas hésité à rejoindre l’Olympique de Marseille.

Ce choix stratégique montre à quel point Pablo Longoria à agir avec détermination et minutie pour trouver un nouvel entraîneur compétent. Gennaro Gattuso est un technicien respecté, doté d’un tempérament de feu, avec des expériences au sein de grands clubs comme l'AC Milan et Valence. L’entraîneur italien apportera une touche différente dans le jeu et la gestion de l'équipe, ce qui devrait insuffler un nouveau dynamisme à l'OM.