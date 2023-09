À trois jours du choc de Division 1 Arkema contre l’OL, l’équipe féminine du PSG a connu un changement sur son banc. Un nouveau coach a été nommé ce jeudi.

Mercato PSG : Gérard Prêcheur n’est plus l’entraîneur de la section féminine

Un an après son arrivée, Gérard Prêcheur n’est plus l’entraîneur de la section féminine du Paris Saint-Germain. À la grande surprise, le technicien de 63 ans quitte son poste d’un commun accord, quelques mois après avoir prolongé son contrat. D’après les informations du quotidien Le Parisien, l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais a décidé de claquer la porte. L’expérimenté tacticien a présenté sa démission ce mercredi soir, et un accord a été trouvé entre les deux parties.

Un coup dur pour les Parisiennes qui affrontent leurs rivales lyonnaises, mais le média régional révèle que les joueuses étaient au courant depuis plusieurs semaines. Dès la fin de la première journée et la victoire (3-0) à Bordeaux, Gérard Prêcheur avait informé Grace Geyoro et ses coéquipières qu’il ne serait plus là au retour de la trêve internationale. L’ancien directeur technique national avait déjà évoqué l’hypothèse d’un départ en fin de saison dernière. Un nouvel entraîneur a été rapidement nommé.

Gérard Prêcheur remplacé par son fils

L’année dernière, après une défaite contre l’Olympique Lyonnais, Gérard Prêcheur avait réclamé des garanties sportives passant par un recrutement de qualité. Pour le moment, les raisons de son départ restent floues. Les raisons de son départ restent encore floues, mais le directeur sportif Angelo Castellazzi et son adjointe Sabrina Delannoy n'ont pas précipité la recherche de son remplaçant et ont opté pour une solution interne. En effet, Le Parisien ajoute que c'est le fils de Prêcheur, Jocelyn, qui prendra le poste de numéro 1. Cette information devrait être officialisée par le PSG dans les heures à venir. Toujours selon la même source, Paulo César, arrivé en tant qu’entraîneur U19 des féminines, pourrait intégrer le staff de Jocelyn Prêcheur.