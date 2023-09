Deuxième de Ligue 1, l'OGC Nice accueille le Stade Brestois dimanche à l'Allianz Riviera. Pour cette rencontre, une incroyable mobilisation se prépare.

OGC Nice-Stade Brestois : Objectif 1ère place pour le Gym

Personne n'aurait parié là-dessus en début de saison, mais cette rencontre entre l'OGC Nice et le Stade Brestois est un choc qui oppose le deuxième au premier de Ligue 1. Vainqueurs au Parc des Princes (3-2), puis à Monaco la semaine passée (1-0), les Niçois pourraient prendre seuls la tête du championnat en cas de victoire face à une équipe du SB29 plus surprenante que jamais.

Les hommes d'Éric Roy enchaînent les succès en ce début de saison, et ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Cette rencontre promet d'être spectaculaire, et les Bretons pourraient, en plus de conforter leur avance en tête de la Ligue 1, être la première équipe à battre l'OGC Nice de Francesco Farioli cette saison.

Déjà 30 000 billets vendus pour la rencontre

En plus de l'enjeu important autour de cette rencontre, ce sera également un soir de fête à l'Allianz Riviera. Le stade fêtera son dixième anniversaire, et plusieurs festivités sont prévues à cette occasion. Les supporters devraient également mettre l'ambiance, d'autant plus qu'ils sont attendus en nombre dimanche après-midi. Grâce aux très bon résultats des Aiglons et également à la communication du club, la barre des 30 000 billets a été franchies ce jeudi, et des places supplémentaires ont été mises en vente. Il ne serait donc pas impossible que l'Allianz Riviera soit à guichets fermés pour cette affiche face au Stade Brestois.