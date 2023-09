Après l’arrivée de Gennaro Gattuso sur le banc de l’OM, Jacques Abardonado va-t-il rester au sein du club phocéen ? Une décision est prise.

Mercato OM : Jacques Abardonado intègre le staff de Gennaro Gattuso

Après la démission inattendue de Marcelino en raison des tensions avec les supporters de l’Olympique de Marseille, Jacques Abardonado a été promu pour la première fois de sa carrière à la tête de l'équipe première en tant qu'entraîneur intérimaire. Il aura dépanné pendant deux matchs décisifs avant l’arrivée d’un technicien plus expérimenté.

Après un nul obtenu sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam (3-3) en Ligue Europa suvi d'une lourde défaite au Parc des princes contre le PSG (4-0), Jacques Abardonado, surnommé Pancho, a lassé sa place à Gennaro Gattuso pour la suite de la saison. Une question se posait alors concernant l’avenir du natif de Marseille. Va-t-il faire ses valises du club phocéen ? La réponse désormais connue. Le journaliste de Maritima Médias, Karim Attab assure que Jacques Abardonado fera bel et bien partie du staff de Gennaro Gattuso. Les deux hommes ont eu des discussions et ont défini le rôle que Jacques Abardonado jouerait au sein de l'équipe cette saison.

Jacques Abardonado, un renfort précieux pour l'Olympique de Marseille

Il convient de rappeler que Jacques Abardonado avait déjà travaillé avec Marcelino en tant que traducteur avant de succéder à l’entraîneur espagnol à la tête de l’équipe phocéenne. Son expérience au sein du club et sa connaissance du contexte marseillais devraient s'avérer précieuses pour Gennaro Gattuso, qui s’apprête à découvrir la Ligue 1 pour la première fois de sa carrière.

L'OM sort d’une période tumultueuse, marquée par des tensions avec les groupes de supporters et la démission inattendue de son entraîneur. Le club phocéen a à présent besoin de stabilité et son staff technique pourrait être un élément clé dans ce sens. La collaboration entre Jacques Abardonado et Gennaro Gattuso jouera certainement un rôle important dans l'adaptation du nouvel entraîneur de l’OM.