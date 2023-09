Ce mercredi, la révélation de la rétribution d'un influenceur qui aurait oeuvré pour défendre Jean-Michel Aulas a fait parler dans la sphère OL. Le concerné est sorti du silence.

David Barbet confirme pour les missions payées par Jean-Michel Aulas

Au lendemain des révélations du site Olympique et Lyonnais d’une mission d’influence commandée directement par Jean-Michel Aulas, l’influenceur David Barbet est sorti du silence. Via un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, l’influenceur confirme avoir été mandaté par l'Olympique Lyonnais pour effectuer diverses missions sur les réseaux sociaux et médias du club. Il assure notamment avoir été mandaté par Aulas pour mener une mission destinée à contribuer à l’amélioration des médias ainsi que de la veille réseaux sociaux afin de faire remonter les demandes des supporters.

David Barbet : « Aider à renouer le lien entre le club et ses supporters »

Réputé pour avoir toujours eu des positions et indiscrétions très favorables à l'égard de Jean-Michel Aulas, David Barbet a estimé avoir assuré pendant plusieurs mois cette mission rémunérée dans le but « de permettre au club d'offrir des contenus plus accessibles aux supporters via ses médias OL et d'aider à renouer le lien entre le club et ses supporters afin que les deux parties puissent avancer ensemble, main dans la main. » D’après le média spécialisé, David Barbet a notamment perçu 12.000 euros hors taxe en trois mois de la part d'OL Groupe pour cette collaboration, décidée par Jean-Michel Aulas et qui n'a jamais été dévoilée au public. Elle ne s'est pas poursuivie après le rachat du club par John Textor.