Suite à la crise institutionnelle qui a secoué l’OM ces derniers jours, le président Pablo Longoria a pris une décision ferme concernant cinq intendants.

Crise à l'OM : Pablo Longoria a tranché, cinq intendants écartés

La semaine dernière, Pablo Longoria était proche de démissionner de son poste de président de l’Olympique de Marseille. Choqué par les menaces proférées lors de la rencontre avec les groupes de supporters le 18 septembre dernier, le dirigeant espagnol s’était mis en retrait du directoire de l’OM, avec trois de ses collaborateurs. Mais après réflexion, Pablo Longoria a finalement décidé de poursuivre sa mission à Marceille.

Le président de l’OM est parvenu à boucler l’arrivée de Gennaro Gattuso en remplacement de Marcelino et entreprend une réorganisation en profondeur. D’ailleurs, selon les informations de RMC Sport, cinq intendants du club phocéen ont été mis en retrait de leurs fonctions au sein du groupe professionnel. Certains d’entre eux sont des anciens de la maison, comme Rani Berbachi, visage familier du banc de touche de l’OM et de la Commanderie, en charge de la sécurité du groupe pro par le passé, avant de devenir team manager et intendant.

Des changements attendus à l'Olympique de Marseille

Ces mesures prises par la direction olympienne s’inscrivent, par ailleurs, dans la continuité de la procédure de licenciement ouverte récemment contre le médecin du club, Jean-Baptiste Grisoli. Même si ces décisions ne sont pas directement liées, elles confirment la ferme volonté de la direction de l’OM de changer les choses après les tensions survenues avec les supporters. L’arrivée de Gennaro Gattuso et son staff renforce aussi cette volonté.

Le propriétaire de l’OM, Frank McCourt, s’était montré très clair sur le sujet, en indiquant qu’un « changement profond est nécessaire pour donner au club une véritable chance de se développer ». Pour l’heure, les cinq intendants n’ont pas définitivement quitté l’OM. Le quotidien sportif précise qu’il leur a été demandé pour le moment d'éviter de se rendre au centre Robert-Louis-Dreyfus pour exercer leurs fonctions. D’autres postes en lien avec leurs compétences et leur expérience pourraient leur être proposés. En attendant, l’ambiance reste tendue en interne.