Nuno Mendes s'est fait opérer ce vendredi en Finlande de l'ischio-jambier. Le PSG a fait une annonce sur la santé de son latéral gauche de 21 ans.

PSG : Nuno Mendes opéré avec succès

Le Paris Saint-Germain a publié une petite vidéo à l'attention de Nuno Mendes, dont l'opération s'est bien passée et elle a été réalisée par le célèbre professeur Lasse Lempainen dans sa clinique de Turku. Par ailleurs, le champion de France en titre a publié une petite vidéo pour montrer son soutien à son joueur.

« Nous sommes tous avec toi Nuno, à très vite sur les terrains ! », écrit le PSG sur ses réseaux sociaux. Le défenseur gauche portugais sera absent quatre mois. Son retour à la compétition est donc programmé pour le mois de février 2024. La période d’indisponibilité du compatriote de Cristiano Ronaldo est ainsi estimée à quatre mois. Un coup dur pour le Paris Saint-Germain, mais son entraîneur, Luis Enrique, n'a pas voulu dramatiser la situation.

Luis Enrique n’est pas inquiet pour la longue absence de Nuno Mendes

Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a été interrogé sur la longue indisponibilité de Nuno Mendes. Et le technicien espagnol ne semble pas du tout inquiet pour cette situation puisqu’il savait déjà pour l’opération de l’ancien défenseur du Sporting Portugal. « C’était prévu. Dans le cas de Nuno Mendes, nous devons être encore plus attentifs. Avec Luis (Campos) et le président, nous sommes très attentifs aux possibilités. Ce sont des choses qui arrivent au cours d’une saison. Je n’ai pas à me plaindre au vu de l’effectif dont je dispose », a confié l’ex-coach du Barça en conférence de presse. En l’absence de Nuno Mendes, c’est Lucas Hernandez qui va continuer à occuper le couloir gauche de la défense parisienne. Layvin Kurzawa sera sa doublure.