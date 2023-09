Entraîneur du Stade de Reims, Will Still a complimenté les joueurs de l'OL en conférence de presse. Il s'attend à un match relevé dimanche.

OL : Will Still se montre optimiste sur la situation de Lyon

La réputation est toujours là. Malgré une dix-septième place avec 2 points après 6 journées de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais continue de faire peur à ses adversaires. C'est le cas du prochain en date, le Stade de Reims qui l'accueillera dimanche à 13 heures. Pourtant auteur d'un bon début de saison (5ème, 10 pts), le club champenois se méfie de la rébellion rhodanienne. « J’ai dit aux joueurs que je me foutais complètement du classement, car la qualité individuelle des Lyonnais reste très impressionnante » a martelé Will Still, l'entraîneur rémois en conférence de presse d'avant-match.

Selon lui, la méthode de Fabio Grosso devrait rapidement se mettre en place. Le Belgo-Britannique espère simplement que les Gones manqueront d'automatismes contre son équipe. « Le nouveau coach va apporter d’autres idées et ses joueurs vont vouloir se montrer. Je m’attends à la meilleure version de Lyon » a-t-il poursuivi. Vainqueur surprise sur la pelouse de Lille (1-2) mardi, le SDR a pourtant de quoi être confiant pour cette opposition.

Will Still juge son équipe en pleine forme

Malgré les compliments sur l'Olympique Lyonnais, Will Still a également évoqué les qualités de son équipe. Pour lui, le dernier match contre Lille peut signer un premier tournant de la saison : « La victoire à Lille est un match référence sur le plan émotionnel. L’état d’esprit a été excellent, on a affiché un vrai sens du sacrifice face à un adversaire qui n’avait pas perdu sur son terrain depuis un an » s'est-il félicité.

Face à un Stade de Reims en pleine forme, difficile d'être confiant pour les Gones. Fabio Grosso devrait tenter une nouvelle tactique après le dernier revers à Brest (1-0). Le technicien italien a annoncé la titularisation de Rayan Cherki, Anthony Lopes et Nicolas Tagliafico en conférence de presse. Le premier avait été laissé sur le banc contre le SB29. Les espoirs seront cette fois sur ses épaules pour sortir l'OL de la zone rouge. Le club rhodanien accuse un retard de 4 unités sur le Toulouse FC, seizième et barragiste.