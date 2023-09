L’OM affronte l’AS Monaco ce samedi à l’occasion de la septième journée de Ligue 1. Découvrez le groupe olympien convoqué par Gennaro Gattuso pour ce match.

OM : Gennaro Gattuso convoque 21 guerriers pour le combat à Monaco

Fraîchement nommé sur le banc de l’OM en remplacement du démissionnaire Marcelino, Gennaro Gattuso va faire ses grands débuts en Ligue 1 ce samedi à 21 heures sur la pelouse de l’AS Monaco, au stade Louis II. Pour ce choc comptant pour la septième journée du championnat, le technicien italien a convoqué un groupe de 21 joueurs. Comme annoncé, l’international sénégalais Ismaïla Sarr figure dans le groupe après sa blessure en sélection lors de la dernière trêve internationale.

Toujours en délicatesse avec ses adducteurs, Geoffrey Kondogbia n’est pas du déplacement. Pape Gueye purge toujours sa suspension infligée par la FIFA. Renan Lodi, dont la suspension pour accumulation de cartons jaunes est prévue pour la semaine suivante face au Havre, est aussi absent. Nouveau chouchou des supporters de l’OM, Emran Soglo n'est pas là non plus. Au rayon des surprises, l’ancien entraîneur de l’AC Milan et du Napoli a offert au jeune Noam Mayoka-Tika, 19 ans, sa première apparition avec les professionnels.

Bilal Nadir (19 ans) est aussi présent pour le voyage à Monaco. Celui qui a annoncé jouer en 4-3-3 ou en 4-2-3-1 aura donc très peu de temps pour travailler sur ses préceptes de jeu. Justement, l’ex-coach de Valence est conscient qu'il ne pourra pas métamorphoser l'équipe dès ce samedi contre les Monégasques. « À Monaco, ce serait fou de penser que je peux imposer mon jeu en si peu de temps. Partir du gardien et construire, etc. Monaco a un jeu très vertical, ça va être un travail mental, il va falloir souffrir, sinon ça sera très compliqué », a prévenu Gennaro Gattuso en conférence de presse.

Le groupe de l’OM pour affronter l’AS Monaco

Gardiens : Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Gigot, Mbemba, Murillo, Meïté, Clauss, Balerdi

Milieux : Veretout, Harit, Rongier, Ounahi, Nadir, Tika

Attaquants : Correa, Ndiaye, Vitinha, Mughe, Aubameyang, Sarr.