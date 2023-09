Raymond Domenech a poussé un coup de gueule sur la nomination de Gennaro Gattuso à l’OM. Une erreur que l’ancien sélectionneur de la France aurait dû éviter.

Mercato OM : Raymond Domenech pas trop fan de Gennaro Gattuso

Après la lourde défaite contre le Paris Saint-Germain (4-0), dimanche passé, à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a rapidement mis un terme à l’intérim de Jacques Abardonado sur le banc. En quête d’un nouvel entraîneur en remplacement du démissionnaire Marcelino, la direction olympienne a porté son choix sur Gennaro Gattuso. Un choix qui ne convainc pas Raymond Domenech. Sur Twitter, le président du syndicat des entraîneurs français a critiqué le technicien italien, lui reprochant notamment de ne pas avoir « vraiment réussi pour l'instant » en tant que coach. Une sortie déplacée qui a fait bondir Daniel Riolo de son canapé.

Daniel Riolo détruit Raymond Domenech pour Gennaro Gattuso

Connu pour son franc parlé, Daniel Riolo a tenu à rappeler à Raymond Domenech qu’il n’a pas lui aussi connu du succès dans sa carrière d’entraîneur. Mais le journaliste de RMC Sport pointe surtout le désamour de l’ancien entraîneur du FC Nantes pour les Italiens. « Il ne peut tellement pas supporter les Italiens qu’en voir un, qui en plus lui a fait du mal, dans un club français, je pense qu’il a eu la nausée, il a dû vomir toute la journée. C’est l’accueil à la française. C’est quand même incroyable, il est le boss du syndicat des entraîneurs, le mec vient d’arriver et il est hyper désagréable. En gros, c’est : « Pourquoi avez-vous pris ce nul avec sa carrière de merde et pourquoi n’avez-vous pas pris un Français ? » C’était la traduction. C’est petit, mesquin, à l’image du monsieur », a déclaré Daniel Riolo. Domenech appréciera.