L'OM s'est incliné sur la pelouse de l'AS Monaco ce samedi soir (3-2). Première manquée pour Gennaro Gattuso, qui a livré ses impressions après le match.

OM : Gennaro Gattuso déçut par la défaite de son équipe

Après la défaite de l'Olympique de Marseille face à l'AS Monaco ce samedi, à 21 heures, à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1, Gennaro Gattuso a livré sa première réaction d'après-match au micro de Canal+ Foot. Et le successeur de Marcelino montre déjà un grand niveau d'exigence. « On ne peut pas être content lorsqu'on perd, c'est certain. Il faut mieux faire. On a encaissé trois buts qu'on pourrait éviter. Ce sont des petites choses qu'on va devoir améliorer rapidement », a déclaré le coach marseillais avant d’ajouter : « j’ai remarqué de l'implication de la part des joueurs, mais il faudra mieux faire. Il faudra progresser. Il aurait fallu mieux défendre. Il faut être beaucoup plus concentré. Les petits détails ont fait la différence. » L’ancien tacticien de l’AC Milan sait déjà ce qu’il faut améliorer chez l’OM.

Gattuso : « Le jeu que je veux jouer n’est pas facile »

Après le match à Monaco, le nouvel entraîneur de l’équipe olympienne est pressé d’enchaîner les rencontres afin d’améliorer son collectif. « Comment l'OM peut-il s'améliorer ? On doit jouer, enchaîner les matchs, répond-il. Cela aurait été mieux s'il n'y avait pas eu l'Europa League jeudi (contre Brighton, NDLR). Mais ce n'est pas grave, on doit se débrouiller pour vite trouver ce qu'il faut faire », a ajouté Gennaro Gattuso avant de prévenir sur le système de jeu qu’il veut mettre en place pour tenter de sortir de la crise. « Le jeu que je veux jouer n’est pas facile, il faudra du temps. Mais je pense que l’équipe peut faire bien », a-t-il ajouté. Valentin Rongier et ses partenaires sont donc prévenus à Marseille.