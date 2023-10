Malgré une bonne dynamique en ce début de saison, Newcastle United, le prochain adversaire du PSG en Ligue des Champions, vit un moment difficile selon son manager.

PSG : Gros coup dur pour Newcastle avant l’arrivée de Paris

Ce samedi, alors que le Paris Saint-Germain faisait match avec la lanterne rouge du championnat (0-0), le Clermont Foot, son prochain adversaire de Ligue des Champions, Newcastle United, se sont imposés à domicile face à Burnley (2-0). Pour autant, les Magpies ont enregistré plusieurs blessures préjudiciables pour la réception des Rouge et Bleu, mercredi soir au St James Park. En défense centrale, Sven Botman s’est de nouveau blessé. À peine de retour, l’international néerlandais de 23 ans s'est de nouveau blessé au genou avant la rencontre et son entraîneur ne pense pas le revoir avant la trêve internationale. L’ancien joueur du LOSC sera donc forfait pour la réception du PSG mercredi soir. Un gros coup dur pour les Magpies. Et ce n’est pas tout.

Eddie Howe confirme une avalanche de blessures à Newcastle

Toujours du côté de l'infirmerie, Newcastle United compte également plusieurs autres blessés importants dans l’effectif d’Eddie Howe. « Cela ressemble à un ischio-jambier (pour Joelinton). Ce serait un coup dur si nous le perdions. Callum Wilson a un très petit problème aux ischio-jambiers. Nous espérons le revoir avant la trêve internationale, mais il n'y a aucune garantie. Sven Botman a un problème au genou et je ne pense pas que nous le reverrons avant la trêve internationale. Espérons que nous le reverrons très rapidement après (...)

Vous pouvez ajouter Joe Willock à cette liste, c'est donc un moment difficile pour nous en termes de blessures. C'est ce genre de saison pour nous, avec les exigences physiques auxquelles nous allons faire face. Nous devons faire preuve de résilience et faire face aux défis qui se présenteront. Nous espérons juste pouvoir récupérer ces joueurs très rapidement », a déclaré l'entraîneur du club anglais. Une bonne nouvelle pour Luis Enrique et son collectif.