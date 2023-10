Moins de deux semaines après avoir déclaré que la LDC n’est pas une obsession pour le PSG, Luis Enrique a fait une nouvelle annonce sur cette compétition.

Luis Enrique : « La Ligue des champions n’est pas une obsession »

Avant le premier match de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, l’entraîneur du Paris Saint-Germain Luis Enrique avait publiquement exprimé son impatience de commencer la compétition sans pour autant être obsédé par une victoire finale. « Quand une personne, une équipe, un club est obsédé par quelque chose, ce n’est jamais bon. Il faut avoir de l’espoir, de l’ambition, de l’envie. Être obsédé par quelque chose ce n’est jamais bon, peu importent les domaines de la vie. On a beaucoup d’envie, oui, notamment de faire plaisir à nos supporteurs », avait notamment confié le technicien espagnol. Après son premier succès et quelques jours avant son deuxième match de Champions League, l’entraîneur parisien a évoqué à nouveau la Coupe aux grandes oreilles.

« Nous sommes l'un des favoris », estime Luis Enrique pour la C1

À l’occasion d’un entretien accordé à l’UEFA (organisateur de la compétition), Luis Enrique s’est exprimé sur la Ligue des Champions qui fait tant rêver le Paris Saint-Germain. Et le successeur de Christophe Galtier avoue aujourd’hui que le champion de France en titre fait partie des favoris pour la victoire finale.

« La seule chose qui ne soit pas bonne pour le club, la ville et les supporteurs, c'est que cela devienne une obsession, parce qu'il y a au moins huit équipes qui peuvent gagner la Ligue des champions, et la Ligue des champions n'est pas une compétition qui récompense la constance », a confié l’ancien coach du Barça. « Ce n'est pas un championnat normal, ce n'est pas un tournoi que la meilleure équipe de l'année remporte.

Il faut être au top pour passer la phase de groupes, puis être à nouveau très bon en mars. Il y a beaucoup de facteurs et beaucoup d'équipes de notre niveau qui veulent gagner (..) Cela ne veut pas dire que nous nous apitoyons sur notre sort, non, cela veut dire que nous sommes l'un des favoris - appelez cela comme vous voulez - dans la lutte pour le titre, et c'est notre objectif », a ajouté Enrique.