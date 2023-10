Après avoir effectué un recrutement ambitieux l'été dernier, le PSG travaille déjà pour le prochain mercato et vise toujours une star de l'Atlético.

Mercato PSG : Paris ne lâche pas Antoine Griezmann

Le PSG va-t-il recruter un autre joueur de l'Équipe de France au prochain mercato ? Ce n'est pas impossible à en croire les dernières tendances. Depuis plusieurs années, Nasser Al-Khelaïfi garde un oeil attentif sur la situation d'Antoine Griezmann, et le président du Paris Saint-Germain pourrait bien revenir à la charge dans les prochains mois.

Selon les informations révélées par Todos Fichajes, Antoine Griezmann est toujours sur la short-list du club de la capitale, et son profil a déjà été validé en interne par Luis Enrique. Le média espagnol explique que les dirigeants ont prévu un plan pour convaincre l'Atlético Madrid d'accepter la demande parisienne, et un échange de joueur serait la solution envisagée par le Paris Saint-Germain. Deux éléments de l'effectif parisien sont évoqués par la source. Il s'agit de Carlos Soler et d'Ousmane Dembélé.

Ousmane Dembélé ne parvient pas à lancer sa saison

Recruté cet été en provenance du FC Barcelone, Ousmane Dembélé peine à véritablement lancer sa saison. Titularisé à six reprises sous les ordres de Luis Enrique, l'attaquant français n'a délivré qu'une seule passe décisive et attend toujours de marquer son premier but. Si sa qualité technique est indéniable, l'ancien barcelonais manque de justesse, notamment dans le dernier geste, ce qui lui fait clairement défaut sur ce début de saison.

Pour le moment, sa place dans le onze de départ de Luis Enrique n'est pas menacée, mais Ousmane Dembélé va devoir élever son niveau de jeu, sous peine d'être relégué sur le banc, et peut-être même poussé dehors par ses dirigeants qui envisagent déjà de l'inclure dans le deal avec l'Atlético pour Antoine Griezmann dans les prochains mois.