Alors que l'ASSE va recevoir Dunkerque mercredi soir à Geoffrey-Guichard, une terrible nouvelle est tombée à Saint-Etienne avant la rencontre.

ASSE-Dunkerque : Geoffroy-Guichard va sonner creux

L'ASSE ne pourra pas totalement compter sur son douzième homme mercredi soir face à Dunkerque. Compte tenu de la programmation du match en pleine semaine et à un horaire plus que compliqué (18h45), l'affluence totale ne devrait pas dépasser les 10 000 spectacteurs, un nombre bien moins élevé que la moyenne habituelle sur ce début de saison qui était d'environ 24 000 personnes.

De plus, les deux Kops ne seront également pas présents, sanctionnés le mois dernier par la commission de discipline suite à la bagarre entre supporters stéphanois dans le parcage visiteurs à Rodez en août dernier (2-1). Les hommes de Laurent Batlles devront réussir à se passer des supporters pour franchir l'obstacle nordiste, et se rapprocher du podium en gagnant un quatrième match consécutif.

Un premier tournant important dans la saison de l'ASSE

Saint-Etienne était dans le bas de tableau il y a à peine un mois. Aujourd'hui, les Verts sont 7es avec un match en retard qui sera d'une importance capitale. Cette rencontre face à Dunkerque fait office d'un premier tournant dans la saison stéphanoise. En cas de victoire, l'ASSE reviendrait à un seul petit point de la troisième place, et enverrait un signal fort dans la course à la montée. En revanche, une contre-performance viendrait griller un premier joker, et ils ne seront peut-être pas nombreux cette saison.

Malgré l'absence d'une grande majorité du public, Saint-Etienne doit impérativement faire le boulot pour permettre à tout un peuple de croire à un retour dans l'élite à l'issue de la saison.