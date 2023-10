Critiqué par Riolo pour son choix tactique face à Newcastle hier soir, l’entraîneur du PSG Luis Enrique s’est expliqué après la lourde défaite de son équipe.

Daniel Riolo dézingue Luis Enrique et son système de « merde »

Après le naufrage du Paris Saint-Germain à St James’ Park, mercredi soir, dans le cadre de la deuxième journée de Ligue des Champions, Daniel Riolo n’a pas été tendre avec l’entêtement de Luis Enrique a évolué dans un 4-2-4 avec quatre attaquants. Un schéma qui expose le PSG au milieu de terrain, où Warren Zaïre-Emery et Manuel Ugarte n’ont rien pu faire contre les Magpies.

« Personne ne pouvait imaginer qu’il allait recommencer. Quelle équipe en Europe joue comme ça ? Ce système-là, c’est de la merde, c’est nul. Personne ne joue comme ça. Non seulement il aligne ce système au départ et le milieu du PSG prend l’eau de toute part. Mais quand il peut ajuster en cours de route, il nous montre qu’il ne changera pas (…) Les génies incompris, c’est un truc que je ne supporte pas », a regretté le journaliste sur les antennes de RMC Sports. En conférence de presse, le technicien espagnol a défendu ses choix face aux Anglais.

Luis Enrique explique pourquoi il n’a pas changé de système

Malgré des difficultés dans le jeu, Luis Enrique n’a pas changé de système en deuxième période face à Newcastle United. Après la rencontre et la lourde défaite de son équipe (4-1), l’entraîneur du Paris Saint-Germain a expliqué ses choix.

« Pourquoi ce système ? Je suis l’entraîneur, je dois décider. Résultat très favorable pour eux. On ne mérite pas ce résultat. On a eu beaucoup de bonnes positions, quand les espaces sont si petits, il faut essayer de mieux jouer. Mauvais résultat pour nous, mais on doit continuer notre trajectoire. Défaite importante ? Je ne sais pas. Notre but est d’aller en huitième (…) Pourquoi ne pas avoir changé de système à la mi-temps ? Parce que je pensais que c’était le mieux et je continue de le penser », a expliqué Luis Enrique. Pour la troisième journée de cette compétition, les Rouge et Bleu accueillent l’AC Milan le 25 octobre prochain au Parc des Princes.