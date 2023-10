Le PSG a été humilié à St James’ Park, ce mercredi soir, Newcastle (4-1) en Ligue des Champions. Après le match, Daniel Riolo a pointé du doigt Luis Enrique.

Riolo à Luis Enrique : « Quelle équipe en Europe joue comme ça ? »

Avant l’humiliation sur le terrain de Newcastle, Daniel Riolo avait conseillé à Luis Enrique de ne pas évoluer en dans un autre système que le 4-3-3, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de groupes de Ligue des Champions. Mais l’entraîneur du Paris Saint-Germain n’a pas suivi ce conseil et s’est présenté à St James’ avec un 4-2-4, avec notamment Warren Zaïre-Emery et Manuel Ugarte bien seuls. Des choix incompréhensibles selon Daniel Riolo, qui a lancé un énorme coup de gueule après match.

« Quelle équipe en Europe joue comme ça ? Ce système-là, c’est de la merde, c’est nul. Personne ne joue comme ça. Non seulement il aligne ce système au départ et le milieu du PSG prend l’eau de toute part. Mais quand il peut ajuster en cours de route, il nous montre qu’il ne changera pas. Il nous envoie tous chier en disant 'Moi j’ai raison, parce que moi je suis un génie'. Les génies incompris, c’est un truc que je ne supporte pas », a déclaré le journaliste français, rejoint par Lucas Hernandez sur la perte du contrôle du milieu de terrain par le Paris SG.

Lucas Hernandez : « Ils nous ont mis en difficulté au milieu de terrain »

Après le naufrage du Paris Saint-Germain face à Newcastle United, le latéral gauche de 27 ans a reconnu que son équipe a été largement dominée au milieu de terrain. Pour autant, Lucas Hernandez ne rejette pas la faute sur le système de jeu mis en place par son entraîneur Luis Enrique.

« Ils nous ont mis en difficulté au milieu de terrain, on était en infériorité numérique. Après, si on revoit les buts, c’est plus des erreurs individuelles que de la réussite de Newcastle avec son jeu », a commenté le champion du monde 2018 au micro de RMC Sport. Après les deux premières journées, le PSG laisse sa première place du groupe F à son bourreau du jour (4 points) et pointe au second rang avec 3 (points), suivi de l’AC Milan (2 points) et du Borussia Dortmund (1 point). Pour la troisième journée, le PSG reçoit l’AC Milan au Parc des Princes le 25 octobre prochain.