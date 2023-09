C'est la rumeur folle du moment. Papu Gomez, champion du Monde il y a 8 mois avec l'Argentine, serait dans les petits papiers du FC Metz.

Mercato FC Metz : Papu Gomez sur les tablettes des Grenats

Un mercato estival conclu en beauté ? Cela pourrait être le cas pour le FC Metz, promu en Ligue 1 cette saison. Le club à la Croix de Lorraine veut remplacer dignement Georges Mikautadze, son meilleur buteur parti à l'Ajax Amsterdam. Il avait été l'auteur de 23 buts et 8 passes décisives la saison dernière en Ligue 2. Pour ce faire, la direction sportive a vu les choses en grand. Selon Relevo, elle s'intéresse au cas de Papu Gomez, champion du Monde avec l'Argentine il y a 8 mois.

Libre de tout contrat, le milieu offensif de 35 ans possèderait le profil susceptible de correspondre aux attentes des Messins. Après une dernière expérience mitigée au FC Séville (27 matchs pour un but et une passe décisive), sera-t-il emballé par un projet de maintien en Ligue 1 ? Difficile à croire. Pour le moment, le FC Metz n'a pas réagi à la folle rumeur Papu Gomez. Des réponses pourraient être apportées lors d'une prochaine conférence de presse, si un journaliste se risque à en parler. Relevo ajoute que le Fatih Karagümrük est également sur les traces de l'ancien Sévillan.

Le FC Metz confiant après le nul contre Bâle

Alors que la rumeur agite la toile, le FC Metz poursuit son travail avec un match amical. Opposés au FC Bâle vendredi à Saint-Symphorien, les hommes de László Bölöni ont livré une partie encourageante pour la suite. Si le score final sera de 1-1, Simon Elisor a estimé que la confiance était de retour. « C'est un très bon match. On s'est beaucoup dépensés, on a bien attaqué, défendu. On clôture bien cette semaine qui était intense. Ce match nous permet de bien travailler » a déclaré l'unique buteur du FC Metz dans cette rencontre, au micro de LetsGoMetz.

Si collectivement tout va bien, l'ancien du Stade Lavallois a également retrouvé de la confiance personnelle. « La confiance commence à revenir. Je me sens très bien dans le groupe, c'est encourageant pour la suite. Je suis content, je me procure des occasions, c'est important pour un attaquant. J'espère que je vais continuer comme ça » a-t-il expliqué. De bon augure avant la reprise de la Ligue 1. Le FCM est treizième avec 4 points d'avance sur le premier relégable, après 4 journées.