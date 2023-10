Réunie ce jeudi, la commission de discipline de la LFP a tranché pour les chants homophobes et les insultes entendus lors du Classique entre le PSG et l’OM.

PSG : Un match de suspension avec sursis pour les quatre joueurs

Convoqués pour avoir repris des chants homophobes et insultants contre l’Olympique de Marseille lors des célébrations avec les supporters. Avant leur passage devant la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel ce jeudi, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Layvin Kurzawa avaient tous présenté leurs excuses dimanche sur les réseaux sociaux, disant « regretter sincèrement » leurs paroles, notamment au regard de leur « devoir d'exemplarité. »

Les protégés de Luis Enrique écopent d'un match de suspension avec sursis après les chants injurieux contre l’Olympique de Marseille lors de la victoire du PSG face à l’équipe marseillaise. Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, on pouvait entendre et voir Dembélé, Hakimi, Kolo Muani et Kurzawa lancer, hilares, des « Marseillais, nique ta mère », tandis que Warren Zaïre-Emery dirigeait lui au microphone un chant victorieux face à la tribune Auteuil.

Cette tribune Auteuil a d’ailleurs été sanctionnée d’une fermeture d’un match ferme et un avec sursis. « Saisie par les rapports du délégué du match et compte tenu de la nature des propos de certains joueurs du Paris Saint-Germain, la commission de discipline avait décidé de convoquer les joueurs Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, Randal Kolo Muani et Layvin Kurzawa.

Après avoir auditionné les joueurs concernés, la commission prononce, pour chacun des joueurs, la décision suivante : un match de suspension avec sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 10 octobre », écrit l’instance française dans un communiqué. Après l’annonce de cette décision, le PSG a réagi sur ses sites officiels.

Communiqué du PSG en réponse à la commission de discipline de la LFP

Dans un bref communiqué, le Paris Saint-Germain a exprimé son amertume pour la décision de la commission de discipline de la LFP. Se disant lésé et servir d’exemple, le club de la capitale française a décidé de ne pas faire appel et a produit une déclaration sur le sujet.

« Le club regrette que la commission ait opté pour une mesure excessive et collective qui risque de compromettre les efforts déployés par le club dans le cadre du dialogue et de la prévention, en collaboration avec les acteurs associatifs et institutionnels ainsi qu'avec les supporters », écrit Nasser Al-Khelaïfi dans une communication relayée par Radio France.