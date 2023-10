Si Daniel Riolo explique la méforme actuelle de Kylian Mbappé avec le PSG par une vie nocturne active, le joueur peut compter sur Didier Deschamps pour le défendre.

Daniel Riolo charge sévèrement Kylian Mbappé

Alors que Kylian Mbappé ne se trouve pas dans la meilleure forme physique de sa vie en ce moment, Daniel Riolo a révélé mercredi soir, après la lourde défaite du Paris Saint-Germain à St James Park face à Newcastle (4-1), que l’attaquant de 24 ans commence à se bâtir une renommée d’écumeur des nuits parisiennes.

« Mbappé, cet été, il a fait une préparation moisie. Et quand on fait une préparation comme ça, on travaille et on sort un peu moins. Là où Mbappé est en train de devenir un grand leader, c'est dans les soirées. C'est le leader des plus grandes soirées de débauches à Paris en ce moment », a révélé Riolo sur le plateau de l’After Foot sur RMC Sports. Un point de vue que ne partage pas forcément le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps.

Didier Deschamps n’est pas inquiet pour Kylian Mbappé

Au cours de sa conférence de presse pour annoncer sa liste des 23 pour le regroupement d’octobre et le déplacement aux Pays-Bas (13 octobre), ainsi que la réception de l’Écosse (17 octobre), Didier Deschamps a été interrogé sur la méforme actuelle de Kylian Mbappé, qui serait due à ses sorties nocturnes selon Daniel Riolo. Pour le technicien de 54 ans, les meilleurs joueurs au monde peuvent connaître des moments de flottements comme c’est le cas pour le partenaire de Lucas Hernandez en ce moment.

« Méforme? Il n'est pas au mieux de sa forme, bien évidemment à l'image des résultats de son club certainement. Kylian, avec tout ce qu'il est capable de faire, l'influence sur son équipe, ça a une grosse incidence. Est-ce que c'est sa période estivale où il n'a pas eu une préparation classique ? », s’est interrogé le sélectionneur des Bleus avant de réitérer sa confiance en son capitaine.

« Je n'ai pas d'inquiétude sur Kylian, son envie, son état d'esprit de compétiteur. Lui-même ne peut pas être satisfait de ce qu'il fait. Même quand il fait des choses bien, il a envie de faire mieux. Il y a encore des matchs ce week-end et les deux matchs avec la France », a ajouté Deschamps.