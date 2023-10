Après le communiqué du PSG, la commission de discipline de la LFP s’est expliquée sur sa sanction à l’endroit des joueurs parisiens pour leurs chants homophobes lors du Classique face à l'OM.

Le PSG déplore le choix d’une mesure excessive et collective

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel s'est prononcée sur les chants homophobes lancés par certains joueurs du Paris Saint-Germain, notamment Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Layvin Kurzawa et Achraf Hakimi, à l'issue du Classique remporté face à l'Olympique de Marseille.

« Saisie par les rapports du délégué du match et compte tenu de la nature des propos de certains joueurs du Paris Saint-Germain, la Commission de Discipline avait décidé de convoquer les joueurs Ousmane DEMBÉLÉ, Achraf HAKIMI, Randal KOLO MUANI et Layvin KURZAWA. Après avoir auditionné les joueurs concernés, la Commission prononce, pour chacun des joueurs, la décision suivante : Un match de suspension avec sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 10 octobre », écrit la LFP sur son site officiel. Une décision disproportionnée pour le champion de France en titre.

« Le Paris Saint-Germain déplore que la commission de discipline ait décidé d'appliquer une sanction extraordinaire contre le Club en prononçant la fermeture de la tribune Auteuil pour deux matches dont un, avec sursis. Le Club regrette que la commission ait fait le choix d’une mesure excessive et collective de nature à mettre à mal le travail de dialogue et de prévention engagé par le Club avec les acteurs associatifs, institutionnels et les supporters. Conscient de l'importance du combat et des symboles, le Club ne fera pas appel. Le Club entend poursuivre le travail qu’il mène avec les acteurs engagés contre les discriminations pour faire évoluer les mentalités », a rétorqué le PSG après l’annonce de la sanction à l’encontre de ses joueurs. Une sortie qui a poussé l’instance hexagonale à s’expliquer sur sa décision.

« La commission s'est attachée à faire la distinction »

Interrogé par le quotidien sportif L’Équipe, le président de la commission de discipline de la LFP, Sébastien Deneux, s’est expliqué sur la sanction, estimant que le caractère homophobe des chants n'a pas été retenu pour les joueurs de Luis Enrique. Ce qui explique pourquoi aucune sanction ferme n'a été prononcée contre Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Layvin Kurzawa.

« Dans ce dossier, la commission s'est attachée à faire la distinction entre les propos homophobes et d'autres qui relèvent plus de l'injure. Les deux sont punis, mais pas avec le même degré de sanction. Il nous a semblé proportionné de ne sanctionner les joueurs qu'avec du sursis. Ce travail est fait depuis plusieurs années et des sanctions sont déjà tombées par le passé pour d'autres clubs. La difficulté est d'apprécier les faits sous le seul angle disciplinaire pour un sujet aussi sensible », a expliqué Sébastien Deneux.