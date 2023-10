Après un match nul frustrant contre Brighton, l’OM devra réagir face au Havre AC dimanche. Mais Gennaro Gattuso sera privé d’un cadre.

OM : Gennaro Gattuso sera privé d'un milieu contre le Havre

Le sort semble s’acharner contre l’Olympique de Marseille. En plus des échecs sportifs et de la crise institutionnelle, l’OM continue d’être confronté à des blessures à répétition. Après avoir vu déjà Ismaïla Sarr et Geoffrey Kondogbia rejoindre la liste des blessés dans l'espace de deux mois, le club phocéen vient de subir un nouveau coup dur.

Lors du match nul contre Brighton en Ligue Europa (2-2), Jordan Veretout a été contraint de quitter le terrain à la 51e minute en raison d'une blessure à la cuisse droite. Cette sortie prématurée a contraint l'entraîneur Gennaro Gattuso à faire appel à Azzedine Ounahi pour le remplacer. Et les dernières nouvelles concernant son état de santé viennent de tomber.

Jordan Veretout indisponible pour une dizaine de jours

Selon les informations de L'Équipe, les examens médicaux complémentaires réalisés sur Jordan Veretout ont révélé « une lésion à la cuisse droite ». Cette blessure le maintiendra éloigné des terrains pendant plusieurs jours, ce qui signifie qu'il sera indisponible pour le prochain match de l'OM contre le Havre AC. La source estime qu'il sera absent pour environ une dizaine de jours.

L’indisponibilité de Jordan Veretout est une mauvaise nouvelle pour l’Olympique de Marseille et son entraîneur, Gennaro Gattuso, qui est déjà confronté à plusieurs absences importantes dans son effectif. Cette situation complique davantage la tâche du coach italien, qui devra trouver des solutions pour remplacer les blessés tout en cherchant à obtenir des résultats positifs sur le terrain contre le HAC.

Il espère que Jordan Veretout pourra bien récupérer pendant la trêve internationale et qu'il reviendra en pleine forme pour aider l'OM à atteindre ses objectifs en championnat et en compétitions européennes. En attendant, le club phocéen risque d’enregistrer le retour de Geoffrey Kondogbia, qui devrait répondre l’entraînement collectif dans les jours à venir.