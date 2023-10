Lanterne rouge de Ligue 1, l’OL reçoit le FC Lorient (16e) ce dimanche pour la 8e journée du championnat. Mais avant, Fabio Grosso a répondu à John Textor.

Mercato OL : John Textor promet des renforts à Fabio Grosso pour l’hiver

Dimanche dernier, après la défaite de l’Olympique Lyonnais sur la pelouse du Stade de Reims (2-0), le nouveau propriétaire des Gones John Textor a tenté de calmer les choses en appelant au soutien populaire. Le successeur de Jean-Michel Aulas a profité de l’occasion pour annoncer du mouvement durant le prochain mercato hivernal afin de permettre à son entraîneur Fabio Grosso de disposer de plus d’options dans son effectif pour la deuxième partie de saison. « Comme vous le savez, en janvier, nous n'aurons aucune limite en matière de gouvernance sur notre capacité à renforcer l’équipe. Soyez assurés que je NE permettrai JAMAIS à ce club de perdre son prestige », a promis l’homme d’affaires américain dans son communiqué. Une sortie qui a fait bondir le technicien italien de 45 ans.

Fabio Grosso « heureux » si John Textor augmente la qualité du groupe cet hiver

Englué dans les bas-fonds de la Ligue 1, l’Olympique Lyonnais cherche à redresser la barre avant la pause hivernale. Cette période devrait servir à se renforcer d’après les propos de John Textor. En conférence de presse ce vendredi, et dans des propos rapportés par le quotidien Le Progrès, Fabio Grosso a été invité à commenter le message du patron de l’OL et il a botté en touche, même s’il ne refuserait pas de nouvelles recrues dans son groupe pour la deuxième partie de saison.

« Je ne peux commenter. Mais je suis toujours prêt à faire des choix, pas forts, mais des choix. Il nous faudrait des entrées du banc plus déterminantes par exemple », a déclaré le tacticien italien avant d’évoquer le mercato de janvier. « Si on augmente la qualité du groupe, je ne peux être qu’heureux. Mais c’est quelque chose qu’on ne peut pas penser pour le moment. C’est dans deux, trois mois donc ce n’est pas forcément le temps d’y penser. Je serai content si le président va nous donner des joueurs avec de la qualité. On sera tous heureux de pouvoir accueillir quelqu’un qui peut nous aider dans cette situation », a confié le successeur de Laurent Blanc.