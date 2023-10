Opposés à l'AC Ajaccio lors de la 10ème journée de Ligue 2, les Verts veulent signer une cinquième victoire de rang. Découvrez la compo de Laurent Batlles.

ASSE : Objectif top 2 face à l'AC Ajaccio !

Les Verts ont le vent en poupe depuis plusieurs semaines. Inarrêtables, ils restent sur 4 succès de rang en Ligue 2. Le SM Caen (1-2), l'US Concarneau (0-1), l'ESTAC Troyes (0-1) et l'USL Dunkerque (0-2) constituent la liste de leurs victimes. Désormais c'est l'AC Ajaccio, onzième avec 13 points, qui se présente au stade Geoffroy-Guichard ce samedi. Il faudra se méfier de cet adversaire, qui sort d'une relégation en Ligue 1. Certes, il paraît loin de l'AS Saint-Étienne (5ème, 17 pts) au classement. Cependant, l'ACA reste sur 3 matchs sans défaite, dont un succès lors du derby corse contre Bastia (2-0).

De son côté, l'équipe de Laurent Batlles est donc très en forme. Après un début de saison difficile la saison passée, la bonne série actuelle a confirmé les ambitions du club : remonter dans l'élite. Située à 2 unités du deuxième Grenoble (19 pts), l'ASSE veut mettre la pression. Cependant, elle ne pourra accéder à cette position qu'à plusieurs conditions : la victoire, mais aussi des contreperformances de ses concurrents Auxerre (3ème, 18 pts) et Angers (4ème, 17 pts). Tout le monde jouera dans le même temps, à 19 heures.

L'ASSE presque au complet, mais toujours sans Wadji contre l'AC Ajaccio

Pour cette rencontre, Laurent Batlles pourra compter sur une grande partie de ses forces. Indéboulonnable depuis le début de la saison, Gautier Larsonneur sera dans les buts. Devant lui, la charnière Batubinsika-Briançon fait des merveilles et devrait donc être reconduite. Léo Pétrot (à gauche) et Dennis Appiah (à droite) seront logiquement à leurs côtés pour apporter leur soutien à l'entrejeu. Titulaire lors du dernier match contre Dunkerque, Aïmen Moueffek devrait être remplacé par Lamine Fomba. Fort d'une plus grande expérience, notamment en Ligue 1, celui-ci est particulièrement apprécié pour ses bons choix tactiques.

Encore invaincu avec les Verts, Florian Tardieu pourra compléter un trio avec Benjamin Bouchouari. De son côté, Ibrahima Wadji ne sera toujours pas présent en attaque. « Ibrahima Wadji est toujours au stade de la reprise de la course et n'a pas encore repris avec les kinés » a livré le coach Batlles en conférence de presse. C'est Ibrahim Sissoko qui devrait être titulaire à la place d'un Gaëtan Charbonnier guère plus convaincant. Il sera épaulé par Mathieu Cafaro et Stéphane Diarra, déjà dans le onze contre Dunkerque.

La compo de l'ASSE contre l'AC Ajaccio :

Gardien : G. Larsonneur

Défenseurs : L. Pétrot, A. Briançon, D. Batubinsika, D. Appiah

Milieux : L. Fomba, F. Tardieu, B. Bouchouari

Attaquants : S. Diarra, I. Sissoko, M. Cafaro