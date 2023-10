Après une friction entre des groupes de supporters et le président Pablo Longoria, l'OM est encore touché par une nouvelle polémique.

OM : La traductrice du club phocéen dénonce des propos sexistes

L'image de l'OM est encore entâchée. Après un conflit entre plusieurs groupes de supporters et le président Pablo Longoria, le club phocéen va devoir traverser une nouvelle polémique. En effet, Alessia Hughes Enriquez a dénoncé des propos sexistes à son encontre. C'est sur les réseaux sociaux que la traductrice de l'OM s'est exprimée via une story Instagram.

Dans celle-ci, elle précise qu'elle n'est pas rancunière envers le peuple marseillais : « Pour ceux qui pensent encore que complimenter une fille sur son physique passe forcément par la vulgarité, le chemin est encore long ! Merci à ceux qui ont dénoncé ces comportements en direct, c’est l’attitude respectueuse que j’espère inculquer à mon fils en grandissant » a glissé la Franco-Mexicaine. Les propos ont été rapportés par Foot Mercato.

Entre l'extrasportif et le sportif, c'est de nouveau la crise à l'OM

Malheureusement, cette déclaration ne devrait pas aider à redorer l'image de l'ambiance à l'OM. Les temps sont durs pour l'équipe, que ce soit sur le plan sportif ou extrasportif. Elle est redescendue à la treizième position en Ligue 1 et a été tenue en échec contre Brighton (2-2) jeudi. Dans cette rencontre comptant pour la 2ème journée de la Ligue Europa, les hommes de Gennaro Gattuso menaient pourtant 2-0 à la pause. Si l'arbitrage a été remis en cause, Amine Harit veut positiver par rapport à la première période. « On a réussi à être efficace, à ne pas concéder énormément d’occasions. On a été très bons dans notre pressing, dans notre manière de jouer avec de belles ressorties de balle » a confié le milieu de terrain marocain au micro de W9.

Victime d'un gros tacle à la 52ème minute, il a également rassuré sur sa cheville. « Je sens un peu de douleur. J'ai de la chance, c'est vraiment un coup, ça va aller » a-t-il déclaré à RMC Sport après la rencontre. Un peu de soulagement, alors que la préoccupation de Pablo Longoria est tout autre. Le président phocéen a porté plainte contre X après son conflit avec plusieurs groupes de supporters, et notamment le chef des South Winners. Le parquet de Marseille a officialisé l'information jeudi. Un signe que le dirigeant espagnol n'en a pas encore fini avec cette histoire. Le climat est donc bel et bien tendu à l'OM.