Malgré la pression des groupes de supporters de l’OM, Pablo Longoria a tranché pour son avenir. Le président marseillais va rester à son poste.

Crise à l’OM : Pablo Longoria a décidé de rester à Marseille

La crise à l’Olympique de Marseille a atteint son paroxysme suite à une réunion tendue entre la direction du club et les groupes de supporters, au cours de laquelle des accusations graves ont été proférées contre Pablo Longoria et son équipe. Ayant eu écho de cette rencontre chaotique et marqué par l’ambiance hostile qui règne autour de l’OM, l’entraîneur Marcelino a rapidement démissionné de son poste. Tandis que le président du club ne compte pas jeter l’éponge dès les premiers remous.

Malgré la pression croissante des groupes de supporters, Pablo Longoria reste droit dans ses bottes. Temporairement mis à l'écart de la direction du club, le dirigeant espagnol a finalement décidé de rester à la tête de l’OM. « Aujourd'hui, j'ai eu une très longue conversion avec Frank McCourt et le conseil de surveillance, ils m'ont affiché un soutien inconditionnel. Tous ces soutiens me font chaud au cœur. Ça me donne beaucoup d' énergie […] je vais poursuivre ma mission. Je serai à Paris dimanche », a-t-il déclaré ce vendredi en conférence de presse. Il sera donc au Parc des princes pour le prochain Classico entre le PSG et l'OM.

Pablo Longoria va porter plainte

La décision de Pablo Longoria de rester en poste à l’OM est aussi un signe envoyé à ses détracteurs, assurant qu’il compte aller jusqu’au bout de ses responsabilités. Elle montre aussi sa détermination à régler cette crise le plus rapidement possible. D'ailleurs, l'ancien dirigeant de Valence compte porter plainte pour les attitudes déplacés et les accusations graves à son égard. « J'ai demandé à mes avocats à porter plainte de ce qu'il s'est passé. Je veux mettre fin à ces types de comportements et que ça ne se reproduise pas dans l'avenir ».

En attendant, alors que certains appelaient à son départ immédiat, d'autres organisent un rassemblement de soutien au dirigeant espagnol et son équipe. Il reste à voir comment la direction de l’OM et les supporters pourront apaiser les tensions et travailler ensemble pour sortir de cette crise extra-sportive. La prochaine étape sera sans doute de trouver un nouvel entraîneur pour la suite de la saison. Les noms de Marcelo Gallardo et Christophe Galtier sont évoqués pour le poste.