Intronisé mentor au sein de l’équipe du PSG par le nouvel entraîneur Luis Enrique, le portier Keylor Navas a pris les mains en chose chez les Rouge et Bleu.

PSG : Luis Enrique confie un nouveau rôle à Keylor Navas

Cet été, le Paris Saint-Germain a connu de nombreux mouvements avec l'arrivée d'une dizaine de nouveaux joueurs. Pour souder tout le groupe, Luis Enrique, le nouvel entraîneur, a confié un nouveau rôle à Keylor Navas, doublure de Gianluigi Donnarumma dans les cages des Rouge et Bleu. D’après les informations du journal espagnol AS, le successeur de Christophe Galtier compte sur l’ancien gardien du Real Madrid, mais plus dans un rôle de leader de vestiaire. Luis Enrique souhaite, en effet, que l'international costaricien de 36 ans « tienne » le vestiaire, en agissant comme un capitaine sans brassard, tout en guidant les jeunes. Une mission que Navas remplit assez bien pour l'instant.

Keylor Navas réunit l’effectif du PSG autour d’un barbecue géant

En effet, Keylor Navas a réussi à réunir tous les joueurs du Paris Saint-Germain cette semaine pour souder encore plus les liens entre les cadres et les nouvelles recrues de cet été. À en croire le portail La Source Parisienne, l’ancien partenaire de Cristiano Ronaldo a invité tous ses coéquipiers chez lui lors d'un barbecue, afin de souder l'équipe Luis Enrique.

« L’union sacrée décrétée cet après-midi au domicile de Keylor Navas entre tous les joueurs du PSG. Un barbecue géant a été organisé à la demande du gardien et leader parisien chez lui aujourd’hui, tous les joueurs étaient présents. Intéressant de voir l’investissement total et l’exemplarité de Keylor malgré son statut de numéro 2, un moment fédérateur réussi », explique le média spécialisé.

Une belle preuve de la cohésion de groupe, qui est en train de s’installer au sein de cette équipe. Keylor Navas, qui était pourtant sur la sellette après avoir été doublé au poste de gardien de but par Donnarumma, aurait pu se détacher du groupe. C’est finalement l’inverse qui s’est produit et ce dernier est totalement investi dans la vie du club et de l’équipe.