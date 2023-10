Classé 10e au classement de Premier League, Manchester United vit un début de saison difficile. Désireux de se renforcer en janvier, le club anglais regarde déjà au sein de l’effectif du PSG.

Mercato PSG : Erik Ten Hag veut déloger Nordi Mukiele de Paris

Comme à son habitude, Manchester United a dépensé sans compter pour se renforcer lors du dernier mercato estival. Pour autant, les Red Devils ne se présentent pas un meilleur visage en ce début de saison. Avec une triste 10e place en Premier League, le club mancunien a été surpris à domicile par Galatasay (2-3) mardi soir, lors de la deuxième journée de Ligue des Champions. Une victoire qui a permis à Erik Ten Hag de mettre le doigt sur les difficultés défensives de son équipe.

Désormais convaincu du changement à apporter à son groupe pour rebondir dans la deuxième partie de saison, le manager de Manchester United penserait déjà au marché des transferts de janvier avec en ligne de mire un remplaçant de luxe du Paris Saint-Germain. En effet, selon renseignements recueillis par le portail Footballtransferts, le coach de la formation anglaise apprécierait le profil de Nordi Mukiele.

De retour d’une longue blessure et peu utilisé par Luis Enrique cette saison, le défenseur polyvalent de 25 ans possède les qualités requises pour apporter de la fraîcheur et du dynamisme au sein de la défense de Manchester United. Erik Ten Hag serait même déjà en train de préparer une offre pour cet hiver afin de recruter Nordi Mukiele, une vieille cible de l’ancien club de Cristiano Ronaldo.

Nordi Mukiele prêt à dire « oui » à Manchester United ?

Le média sportif révèle que l’intérêt de Manchester United pour l’international français du Paris Saint-Germain ne date pas d’aujourd’hui. En effet, à l’époque où le natif de Montreuil évoluait au RB Leipzig, le club anglais le surveillait régulièrement et a même tenté de le recruter à l’été 2022. Mais l’ancien joueur de Montpellier avait fait le choix de rejoindre le Paris SG contre un chèque de 12 millions d’euros. Dix-huit mois plus tard, les Red Devils s’apprêtent à revenir à la charge pour l’envoyer en Premier League. Évalué à 18 millions d’euros par le site Transfermarkt, Nordi Mukiele se laissera-t-il finalement convaincre par Erik Ten Hag, qui n’a pas été convaincu par Diogo Dalot et Aaron Wan Bissaka, pour quitter le PSG dès cet hiver ?