Très connu de la Ligue 1, un attaquant français a décidé de mettre fin à sa carrière ce dimanche. Il n'était plus en vue depuis plusieurs mois.

Mercato : Loïc Rémy met fin à sa carrière de joueur professionnel

C'est un petit tremblement de terre. Après 17 ans chez les professionnels, Loïc Rémy met un terme à sa carrière. L'attaquant de 36 ans a marqué les supporters français. Très connu en Ligue 1, il y a porté les couleurs de plusieurs clubs. L'Olympique de Marseille, le Stade Brestois, l'Olympique Lyonnais, le RC Lens, le LOSC et l'OGC Nice ont eu l'honneur de l'accueillir durant sa carrière.

Également de passage dans plusieurs écuries anglaises (Chelsea, Crystal Palace...), espagnoles (Getafe, Las Palmas) et turques (Çaykur Rizespor et Adana Demirspor), Loïc Rémy a la particularité d'être resté dans les championnats dits européens. Et ce, tout en changeant de club à de nombreuses reprises. Mais ce dimanche, il dit stop. « Après mures réflexions, j’ai pris la décision d’arrêter. Le football m’a nourri, il y aura toujours un manque mais le corps à ses limites » a-t-il révélé en exclusivité à Prime Video.

Une décision prise à cause des blessures

Son dernier club, le Stade Brestois, ne l'a jamais vu jouer. Le club breton l'avait accueilli l'hiver dernier pour 6 mois, et semblait alors faire une bonne opération. Avec son expérience en club, mais aussi en sélection (30 capes en Équipe de France), Loïc Rémy voulait aider le SB29 à se maintenir le plus vite possible. Les hommes d'Éric Roy l'ont fait, mais sans lui.

Pas épargné par les blessures, l'avant-centre n'a jamais pu fouler les pelouses de Ligue 1 la saison dernière. Même s'il a tenté de revenir, Loïc Rémy a perdu patience. Les hommages ne devraient pas tarder à pleuvoir sur la toile.