Pour remplacer Laurent Blanc sur le banc de l’OL, John Textor a choisi Fabio Grosso. Le propriétaire des Gones a justifié son choix pour le coach italien.

Après plusieurs jours de réflexion, l’Olympique Lyonnais a finalement décidé de confier les rênes de son équipe professionnelle à Fabio Grosso. À la lutte avec son compatriote Gennaro Gattuso pour remplacer Laurent Blanc sur le banc des Gones, le technicien italien de 45 ans aura la lourde responsabilité de faire rebondir un club lyonnais en perte totale de confiance et qui pointe à la dernière place du championnat de Ligue 1 après cinq journées. Officiellement présenté à la presse ce lundi, Fabio Grosso a vu John Textor justifier les raisons qui ont plaidé en sa faveur.

Mercato OL : Le choix Fabio Grosso était « évident » pour John Textor

Lors de la conférence de presse qui a été organisée par l'Olympique Lyonnais ce lundi matin pour présenter Fabio Grosso, John Textor a expliqué avec franchise son choix. Si certains observateurs, dont Denis Balbir, pensent que le nouveau patron de l’OL n'a pas voulu faire plaisir plus que de raison à un certain Jorge Mendes, qui représente Gattuso, l’homme d’affaires américain assure que le choix de Grosso a été fait dès les premiers contacts.

« C’était un candidat important dès le début. Au sujet des informations dans les médias sur notre premier choix, il y a des choses qui n’étaient pas exactes. Dès le départ, je savais que je voulais parler avec plusieurs candidats, pour savoir lequel allait le plus correspondre à nos attentes. C’était important de voir plusieurs coachs potentiels avant de prendre notre décision finale. Quand j’ai rencontré Fabio, c’était évident, donc la décision a été facile », a expliqué John Textor devant les médias au Groupama Stadium.

Puis d’ajouter : « je me suis senti en confiance, j’ai vu qu’il allait pouvoir résister à la pression, qu’il n’y aura aucun moment difficile pour lui. L’année dernière, j’ai vu sa façon de s’adapter au style des joueurs en deuxième division italienne. C’est un entraîneur moderne. Beaucoup de contre-attaque, un football excitant, très solide en défense et en même temps beaucoup d’occasions en attaque. Je me sens béni de l’avoir trouvé. »