Après la victoire de l’OM face au Havre (3-0) en championnat, Gennaro Gattuso est revenu sur la montée en puissance de l’un de ses milieux offensifs.

OM : Gennaro Gattuso fait l'éloge d'Amine Harit

L’Olympique de Marseille est enfin parvenu à mettre un terme à sa longue série de six matchs consécutifs sans victoire. Ce dimanche après-midi, l’OM s’est largement imposé face au Havre (3-0) à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1. Les Phocéens retrouvent ainsi le goût de la victoire après plusieurs prestations décevantes. La défaite face à l’AS Monaco (3-2) la semaine dernière, suivie du match nul décevant contre Brighton en Ligue Europa (2-2) avait créé un sentiment de frustration chez les supporters.

Cette large victoire contre le Havre est donc un soulagement pour tout le club et son nouvel entraîneur, Gennaro Gattuso, qui vient de remporter sa première victoire dans un stade Vélodrome une nouvelle fois plein à craquer. Le technicien italien, qui a remplacé Marcelino à la tête de l'équipe phocéenne, s'est exprimé sur cette victoire et a insisté sur l'importance de continuer à progresser. Il souhaite travailler davantage avec l'équipe dans le but d’atteindre les objectifs de la saison.

Gennaro Gattuso a aussi tenu à souligner la performance de ses joueurs, dont Amine Harit qui a réalisé une performance remarquable face aux Havrais. « Amine Harit c'est un joueur qui peut apporter une supériorité partout, il a une intelligence technique et tactique. Et la qualité de son premier contrôle qui fait tout », a-t-il déclaré au micro de Prime Video.

Gennaro Gattuso s'enflamme aussi pour Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang a également été mis en avant pour sa superbe prestation contre le Havre et son abnégation à l’OM. L'international gabonais a inscrit son premier but en Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille lors de ce match. Malgré les critiques précédentes, Aubameyang a fait taire ses détracteurs en trouvant enfin le chemin des filets en championnat. Son attitude a été saluée par Gennaro Gattuso qu’il a connu lors de son passage à l’AC Milan.

« Il m'impressionne par ses efforts. Quand on lui donne une consigne, il est incroyable, c'est dingue qu'il soit aussi disponible à 34 ans, avec la carrière qu'il a faite. Quand les jeunes le voient, ils peuvent comprendre. Le foot, c'est ça. Il se donne, il court, il fait les replis derrière les adversaires », a-t-il déclaré. Cette victoire redonne de l'espoir à l'Olympique de Marseille et elle pourrait servir de point de départ pour une série de succès dans les semaines à venir.