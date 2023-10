Menant de deux buts d’avance, l’OM a finalement été rejoint au score par Brighton (2-2). Des débuts inquiétants pour Gennaro Gattuso.

Ligue Europa : L’OM accroché par Brighton en toute fin de match

Ce jeudi soir, l’Olympique de Marseille accueillait Brighton pour le compte de la 2e journée de Ligue Europa. Et dès les premières minutes, les Marseillais se montraient plus entreprenants dans le jeu, déterminés à s’imposer à domicile. Ce pressing intense a été récompensé grâce à un but de Chancel Mbemba à la 19e minute de jeu. Moins d’une minute plus tard, Jordan Veretout se chargeait d’alourdir le score.

L’OM menait de deux buts d’avance à la pause et semblait avoir fait le plus dur. Mais au retour des vestiaires, les pensionnaires du Vélodrome ont baissé en intensité, permettant aux hommes de Roberto De Zerbi de reprendre l’ascendant durant la rencontre. Avant l’heure de jeu, les Seagulls ont réduit le score sur un but de Pascal Gross (54e).

La rencontre OM-Brightion s’est alors endiablée dans les quinze dernières minutes de jeu et les Marseillais ont finalement craqué dans les derniers instants du match sur penalty cruel provoqué par Jonathan Clauss. Joao Pedro l'a transformé et a permis à son équipe d’égaliser juste avant le temps additionnel (2-2). Le score n’évoluera pas, l’OM concède un match nul frustrant au Vélodrome. Un résultat loin d’être rassurant pour Gennaro Gattuso qui n’a pas gagné depuis son arrivée sur le banc marseillais.

Gennaro Gattuso n’y arrive toujours pas

Avec ce match nul contre Brighton, l’OM n’améliore pas ses statistiques en ce début de saison. Le club phocéen reste une série de six matchs sans victoires, toutes compétitions confondues. Le nouvel entraineur Gennaro Gattuso n'a toujours pas gagné avec l’Olympique de Marseille, et pire, le scénario se répète. Comme à Monaco samedi dernier, les Phocéens n'ont pas su tenir leur avantage au score, ce qui remet en cause la solidité de la défense marseillaise.

Ce secteur de jeu est régulièrement pointé du doigt depuis l’entame de l’exercice. Quoi qu’il en soit, il y a clairement un manque de caractère dans cette équipe phocéenne. Après deux résultats décevants sur le banc de l’OM, Gennaro Gattuso sait sur quoi appuyer pour rebondir lors du prochain match contre le Havre AC, prévu dimanche prochain en Ligue 1.