Alors que le Stade Brestois est parvenu à arracher le match nul en toute fin de rencontre, Éric Roy a dezingué les joueurs du Toulouse FC.

Stade Brestois-Toulouse FC : Le SB29 s'en sort très bien

Le Stade Brestois est passé tout proche de la défaite dimanche après-midi à Francis Le Blé. Menés 1-0 dès la 27e minute de jeu, les Bretons ont ensuite manqué de réaliste tout au long de la rencontre pour revenir dans la partie.

Finalement, la délivrance est arrivée à la 92e minute grâce à Martin Satriano qui a parfaitement suivi la frappe de l'un de ses coéquipiers pour venir ajuster Guillaume Restes, et s'offrir dans le même temps son premier but de la saison depuis son retour au Stade Brestois cet été. Grâce à ce match nul arraché in extremis, le SB29 reste au contact des premières places, et siège à la quatrième position au classement. Après la trêve, le Stade Brestois ira à Lille pour tenter de renouer avec la victoire.

Éric Roy n'a pas apprécié l'attitude des Toulousains

En conférence de presse à l'issue de la rencontre, Éric Roy était assez remonté contre les joueurs du Toulouse FC. Il dénonce notamment l'attitude de certains d'entre eux en fin de rencontre pour gagner du temps. "Pas très envie de parler de l'adversaire, tout le monde a vu ce qu'il s'est passé aujourd'hui. C'était une manière pour eux qu'on n'ait pas de continuité dans le match. Chacun fait selon ses moyens et sa volonté. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de temps-morts à cause de fautes qui ne méritait pas autant d'attente pour rester au sol." Pas sûr que les joueurs du Toulouse FC apprécient ces déclarations.