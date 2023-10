Après le match nul face à l'AC Ajaccio, l'ASSE va avoir deux semaines pour travailler. Durant la première semaine, trois joueurs seront absents.

ASSE : Batubinsika, Bouchouari et Mouffek en sélection

Performant ces dernières semaines avec l'ASSE, Dylan Batubinsika, Benjamin Bouchouari et Aïmen Moueffek ne vont pas rester à l'Etrat cette semaine pour s'entraîner avec le reste de leurs coéquipiers. Les trois joueurs ont été appelés par leur sélection respective, et sont d'ores et déjà partis de Saint-Etienne.

Dylan Batubinsika sera avec le Congo cette semaine, lui qui a de nouveau été convoqué par Sébastien Desabre pour affronter la Nouvelle-Zélande le 13 octobre et l'Angola quatre jours plus tard. Concernant Aïmen Moueffek et Benjamin Bouchouari, les deux joueurs ont été appelés avec les U23 du Maroc pour affronter l'Irak dès jeudi avant un match face à la République Dominicaine lundi prochain.

De grosses échéances attendent l'ASSE après la trêve

Tenue en échec par l'AC Ajaccio samedi à Geoffroy-Guichard, l'ASSE n'a pas saisi l'opportunité de monter sur le podium de la Ligue 2. Désormais, place à la trêve internationale pour recharger les batteries, et préparer le retour du championnat qui aura lieu le 23 octobre prochain avec un énorme choc face à Laval. Les Tangos impressionnent en ce début de saison, et sont leaders avec 4 points de retard sur Auxerre.

Ensuite, les Verts enchaîneront avec un autre concurrent direct à la montée, à l'occasion de la réception d'Angers SCO à Geoffroy-Guichard le 30 octobre prochain. Deux gros matchs très importants pour les Verts qui devront prendre un maximum de points pour se hisser sur les premières places du classement.