Le nouvel entraîneur de l’OM, Gennaro Gattuso, réalise des débuts intéressants à Marseille et a un plan précis durant cette trêve internationale.

OM : Gennaro Gattuso impose sa méthodologie à Marseille

L'Olympique de Marseille a renoué avec le succès juste avant la trêve internationale en s'imposant 3-0 face au Havre lors de la huitième journée de Ligue 1. Cette victoire constitue la première de l’ère Gennaro Gattuso sur le banc marseillais. Battu pour ses débuts contre l'AS Monaco (3-2), l'entraîneur italien avait vu ensuite ses hommes concéder un match nul frustrant contre Brighton (2-2) en Europa League avant de s’imposer face au Havre.

Les Olympiens ont fait preuve d'efficacité et de détermination lors de cette rencontre, en inscrivant trois buts tout en maintenant leur cage inviolée. Réputé pour son tempérament de feu, Gennaro Gattuso appose visiblement sa patte sur l'OM. Le successeur de Marcelino insuffle un nouvel état d'esprit aux joueurs et apporte des ajustements tactiques sur le terrain. Ces changements positifs doivent être prolongés afin d’entamer une série de résultats positifs en championnat et sur la scène nationale. D’ailleurs, la légende de l’AC Milan a un plan bien précis pour atteindre cet objectif.

Gennaro Gattuso a prévu du travail physique durant cette trêve internationale

Profitant de la trêve internationale, Gennaro Gattuso ne compte pas laisser ses joueurs se reposer sur leurs lauriers. La Provence assure que le technicien italien prévoit de travailler intensément sur la condition physique de l'équipe, cherchant à combler le retard accumulé au cours des semaines précédentes. Des séances d'entraînement individuelles et collectives sont au programme, et une opposition interne est prévue vendredi au centre Robert Louis-Dreyfus. Ce travail acharné vise à maintenir la dynamique positive initiée lors de la victoire contre Le Havre et à préparer l'équipe pour les défis à venir.

Après la trêve internationale, l'OM se déplacera à l'OGC Nice en Ligue 1, avant d’accueillir l'AEK Athènes en Europa League. « Je vois que les joueurs ont de l'envie, il y a un bon état d'esprit même s'il y a une marge pour progresser. On aura plus de temps après et j'espère qu'il n'y aura pas trop de joueurs en sélection pour travailler pendant dix jours », avait confié Gennaro Gattuso lui-même avant le match contre Brighton.

Mais l’entraîneur italien devra travailler avec un effectif réduit puisque plusieurs de ses internationaux, comme Amine Harit, Azzedine Ounahi, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Chancel Mbemba ou encore Jonathan Clauss, ont été convoqués en équipe nationale. Quoi qu’il en soit, l’objectif de Gennaro Gattuso est clair : remettre l'OM sur la voie du succès et en faire une équipe redoutable sur la scène nationale et internationale.