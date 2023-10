Kylian Mbappé est-il une victime du PSG ? Alors que son transfert gratuit vers le Real Madrid semblait acté, le buteur parisien avait curieusement signé un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain. Les dessous de ce deal de dernière minute sont révélés.

Kylian Mbappé, vraiment la pauvre victime du PSG ?

Pour prendre Kylian Mbappé à l’As Monaco, le PSG avait dû débourser près de 180 millions d’euros, faisant du jeune français le deuxième joueur de football le plus couteux de l’histoire après Neymar (222 M€). Très vite, le club de la capitale a commencé à construire son projet autour de l’attaquant considéré alors comme son joueur d’avenir.

Sauf que Kylian Mbappé avait des rêves dans le football, rêves qu’il porte depuis sa tendre enfance. Le Bondynois adore le Real Madrid et maintenant qu’il a le niveau pour y évoluer, n’aimerait pas manquer d’endosser un jour le maillot du club espagnol. C’est ainsi que les planètes s’alignaient pour son transfert vers le club madrilène l’été 2021 avant un inattendu revirement de dernière minute en faveur du Paris SG.

En effet, arrivant en fin de contrat à l’été 2021 avec le PSG, Kylian Mbappé devait rejoindre gratuitement le Real Madrid. Une offre mirobolante lui sera faite à cet effet par le club espagnol, qui n’allait payer au Paris Saint-Germain aucune indemnité pour son transfert. C’était mal connaitre le Qatar (propriétaire du PSG) qui utilisera les sommes les plus folles pour convaincre le joueur à ranger au placard ses rêves d’enfance.

Kylian Mbappé signera alors un contrat unique avec le club de la capitale qui le rémunéra très fortement. N’ayant pas pu rivaliser sur les montants en jeu, le Real Madrid n’a eu d’autres choix que d’abdiquer. Revenant sur cet épisode José Manuel Otero Lastres (membre du comité d’administration du Real Madrid), dans une longue interview avec la chaîne Remontada Blanca, estime que l’attaquant a été abusé par le PSG. Avec son arme de séduction basée sur le sentimentalisme dans un monde où seuls les chiffres comptent désormais, il a dépeint le club parisien comme manipulateur par l’argent.

Un cadre du Real Madrid dézingue les dirigeants du Paris Saint-Germain

Persuadé de son propos, Atero a déclaré : « Si on lui demande aujourd'hui et qu'il est sincère et qu'il parle, Mbappé dira qu'il regrette cette décision (de prolonger son contrat avec le PSG).» Poursuivant, le dirigeant du club madrilène fait savoir que « Mbappé était un si jeune joueur » et que le Paris Saint-Germain a profité de son innocence en l’inondant « d’argent et il a décidé », oubliant malhonnêtement que les gérants de la carrière du footballeur sont beaucoup moins jeunes et qu’ils connaissent assez bien le monde sportif pour se faire avoir…

Pour lui, Kylian Mbappé aurait dû remporter déjà une Ligue des champions avec le Real Madrid où il aurait été beaucoup plus heureux sans cette manipulation par l’argent de Nasser Al-Khelaïfi et ses collaborateurs. Reste à savoir si Kylian Mbappé, qui est aujourd’hui moins jeune qu’il y a 2 ans, donnera une nouvelle trajectoire à sa carrière de footballeur et si la suite de l’histoire de sa carrière s’écrira sous le maillot du Real Madrid.

Il faut savoir que l’attaquant de 24 ans a déjà refusé d’activer la clause libératoire de son contrat qui devait sceller son engagement avec le PSG jusqu’en juin 2025. Il sera donc libre de tout contrat avec le Paris Saint-Germain à la fin de cette saison, en juin 2024. Rejoindra-t-il le Real Madrid comme il semble le vouloir ?