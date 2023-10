Près d’un moins après sa démission de l’OM, Marcelino a livré des confidences inattendues sur la gestion du mercato estival à Marseille.

OM : Les vérités de Marcelino sur le mercato phcoéen

En dépit de ses difficultés financières, l’Olympique de Marseille s’est une nouvelle fois montré très actif sur le marché des transferts, en bouclant l’arrivée d’une douzaine de recrues. Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye, Goeffrey Kondogbia ou encore Renan Lodi font partie des joueurs qui ont rejoint l’OM durant cette fenêtre de transferts.

Le président Pablo Longoria a bien piloté ces mouvements. Seulement, malgré ce recrutement ambitieux, l’équipe phocéenne a connu un début de saison décevant, marqué par une élimination précoce en Ligue des champions. Dès lors, le choix des profils de joueurs recrutés par l’OM a suscité divers commentaires et interrogations. Dans une longue interview accordée à L’Équipe, Marcelino est revenu sur ce recrutement estival.

L’entraîneur démissionnaire a qualifié le mercato de l’OM « très bon » compte tenu des ressources financières du club. Toutefois, le technicien espagnol a expliqué que l'OM aurait besoin d'un effectif plus étoffé pour répondre aux exigences du club. « À mon avis, pour les exigences qu’il y a à l’OM, il doit y avoir un effectif plus ample que ce qu’il y a actuellement », a-t-il déploré.

Marcelino déplore un écart entre les exigences et l'effectif à Marseille

Poursuivant, Marcelino a dénoncé un écart entre les exigences de l'OM et la réalité de l'effectif actuel. Le technicien espagnol estime que le club a besoin de plus de renforts de qualité pour atteindre ses objectifs. « Il n’y a pas de corrélation entre les exigences et la réalité de l’effectif. Mais j’étais content du travail du club sur le mercato, et aussi du travail au quotidien », a-t-il ajouté.

Cette déclaration de Marcelino met en lumière le défi auquel est confrontée la direction marseillaise : construire une équipe qui puisse rivaliser au plus haut niveau malgré des ressources financières limitées. Elle est aussi perçue comme un tacle subtil adressé à l’Olympique de Marseille. Les supporters marseillais apprécieront.