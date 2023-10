Alors que les négociations entre Frank McCourt et l’Arabie saoudite autour de la vente OM se confirment, Pablo Longoria a fait une déclaration importante sur l’avenir du club.

Vente OM : Frank McCourt en négociations avancées avec l'Arabie saoudite ?

La crise institutionnelle qui a secoué l’Olympique de Marseille durant ce mois de septembre a créé un environnement propice à une possible vente du club. Le propriétaire actuel de l’OM, Frank McCourt, longtemps intransigeant sur le sujet, semble à présent enclin à céder son bien. Ce changement de position a rapidement accéléré les négociations avec les dirigeants de l’Arabie saoudite.

Le média britannique The Independant a d’ailleurs mis une pièce dans la machine en assurant que des intermédiaires travaillant pour le compte d'une entité liée au royaume saoudien avaient fait des « progrès considérables en matière de rachat d’un club européen ». En plus de Valence, les Saoudiens poursuivent les négociations dans le but de finaliser le rachat de l’OM au plus vite. Cette information excite depuis les supporters olympiens qui croient de nouveau à une vente OM. D’autant plus que Frank McCourt est physiquement absent à Marseille depuis plusieurs mois, préférant laisser les clefs du camion à Pablo Longoria.

Vente OM : Pablo Longoria rassure les supporters

Tous ces indices laissent présager un changement imminent de propriétaire à l’OM. Le milliardaire américain étant proche de céder le contrôle son club aux dirigeants saoudiens. Mais pour Pablo Longoria, il n’y a aucun souci à se faire. Via un communiqué publié sur le site officiel, le président de l’OM a tenu à rassurer les supporters, affirmant que Frank McCourt demeurait engagé dans la bonne gestion du club phocéen.

« Forts de cette évolution, du soutien et de l’implication sans faille de notre actionnaire, Frank McCourt, nous poursuivrons avec détermination et sérénité notre travail d’analyse, de consultation, de transformation et de consolidation du club au plus haut niveau pour être à la hauteur de l’histoire et des ambitions de l’Olympique de Marseille », a-t-il insisté.

Cette mise au point de Pablo Longoria peut être interprétée comme un moyen de démentir les rumeurs persistantes concernant la vente OM et l'arrivée prochaine des Saoudiens à Marseille. Même si le futur de l'Olympique de Marseille demeure incertain, une chose est sûre : le club prépare un grand bouleversement au sein de son organigramme avec le départ de Javier Ribalta. L'ancien Marseillais Mehdi Benatia est pressenti pour le remplacer au poste de directeur sportif.