La vente OM connait un nouveau rebondissement. En plus de l’Olympique de Marseille, l’Arabie saoudite vise un autre top club européen.

Vente OM : Les Saoudiens insistent pour le rachat du club phocéen

L’Arabie saoudite a visiblement des ambitions demeurées dans le domaine du football. Après avoir déboursé plus d’un milliard euros pour s’offrir certaines stars du football européen, comme Karim Benzema, Neymar Jr, Roberto Firmino ou encore Kalidou Koulibaly, le royaume saoudien travaille en coulisse sur un autre projet de grande envergure.

Satisfait de son investissement avec Newcastle, le pays le plus riche du Moyen-Orient tente à présent d'acquérir un autre club européen et deux cibles privilégiées se dégagent dans son viseur, comme l’indique le média britannique The indépendant. La première cible mène bien évidemment à l’Olympique de Marseille. Plusieurs facteurs expliquent même pourquoi l'OM est devenu une cible de choix pour les investisseurs saoudiens.

L’Olympique de Marseille est l'un des clubs les plus emblématiques de France, doté d’une histoire riche et une base de supporters dévoués. Cela reste un atout majeur aux yeux des investisseurs saoudiens cherchant à étendre leur influence dans le monde du sport. Des intermédiaires travaillant pour le compte du royaume saoudien auraient même fait des « progrès considérables » en vue du rachat de l’OM. Au point où le propriétaire Frank McCourt semble dorénavant prêt à passer la main à de nouveaux investisseurs.

Vente OM : L’Arabie saoudite se positionne aussi autour de Valence CF

Annoncée depuis près trois ans, cette future vente de l’Olympique de Marseille au fonds d’investissement de l’Arabie Saoudite se concrétise progressivement. Le média britannique vient ainsi confirmer l’information récemment parue en France sur la volonté réelle du Royaume d’acheter un grand club français et peut-être d’y mettre Zinedine Zidane à sa tête. Mais l’OM n’est pas le seul visé par l’état pétrolier.

La source ajoute que Valence CF a étagement tapé dans l’œil des dirigeants saoudiens. Seulement, le président du club espagnol, Peter Lim, hésiterait à céder son bien. Cette position risque de donner un avantage à l’Olympique de Marseille dont le processus de vente parait très avancé entre les deux parties. Pour le moment, le Fonds d’investissement public (PIF), doté de ressources financières quasi illimitées, souhaite acquérir une nouvelle formation de football en Européen. Cette démarche s’inscrit dans la politique sportive du royaume, qui vise notamment à accueillir la Coupe du monde 2034.

L’Arabie saoudite s'est d'ailleurs portée candidat pour organiser cet événement majeur du ballon rond et se donne les moyens d’atteindre cet objectif. En somme, le royaume saoudien se positionne comme un acteur majeur dans le domaine du football mondial, avec des ambitions d'acquisition de grands clubs européens. L'OM semble en pole position dans son viseur, même l'issue de ce dossier reste encore à déterminer.