Les supporters de l’ASSE bénéficient d’un gros clin d’œil du journaliste Benoit Boutron, interrogé sur l’engouement pour la Ligue 2, notamment sur RMC Sport.

Saint-Etienne et Bordeaux rendent la Ligue 2 plus visible !

Reléguée en Ligue 2 en mai 2022, l'ASSE de Laurent Batlles bénéficie toujours du soutien populaire de ses supporters malgré tout. Cela, tant à domicile (Geoffroy-Guichard) qu’à l’extérieur (dans les parcages-visiteurs). Le public stéphanois avait été parmi les plus nombreux dans les stades en Ligue 2 lors de l’exercice dernier. Cette saison encore, les fans des Verts sont nombreux à se déplacer dans le Chaudron, mais également sur les terrains adverses pour pousser leur équipe à la victoire. Et cet engouement est commenté par le présentateur de la "Ligue 2 BKT, le débrief". Il justifie cet intérêt par la présence des clubs comme l’ASSE et les Girondins dans cette division. « Nous sommes dépendants de la composition du championnat. Le fait d'avoir de grands noms comme Bordeaux et Saint-Etienne aide forcément à rendre la Ligue 2 plus visible ».

Benoit Boutron : « L’ASSE est ancrée dans l'ADN des gens ! »

Dans la suite de l’interview, Benoit Boutron avoue qu’il n’est pas surpris par le soutien indéfectible du peuple vert à son équipe. Il assure que cela « résiste à la descente en Ligue 2 ». Et il y a bien une explication à la ferveur des supporters du club ligérien selon lui.

« L'amour des supporters est trop fort, les gens sont trop attachés à leur club pour le lâcher », indique-t-il. C'est peut-être difficile à comprendre pour ceux qui ne connaissent pas le contexte, mais l'ASSE est ancrée dans l'ADN des gens. Aimer les Verts, c'est plus fort que tout pour les supporters. Je n'ai jamais imaginé que la descente en Ligue 2 puisse anéantir cette ferveur. »

Espérons pour l’équipe de Laurent Batlles qu’elle puisse capitaliser le soutien du peuple vert pour retrouver la Ligue 1 à l’issue de la saison 202-2024. Cinquième de Ligue 2, elle est sur la bonne voie pour l’instant, après 10 journées de championnat.